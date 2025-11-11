Gamma capta US$ 68 milhões para ser o PowerPoint da era da IA

A Gamma, plataforma voltada para a criação de apresentações com inteligência artificial, planeja anunciar nesta segunda-feira, 10, a captação de US$ 68 milhões em nova rodada liderada pela Andreessen Horowitz. Com o aporte, a empresa atinge avaliação de US$ 2,1 bilhões.

Fundada em 2020 por Grant Lee, James Fox e Jon Noronha, a startup automatiza a criação de slides, sites e postagens com base em comandos de texto (os “prompts”). O modelo é uma resposta ao que Lee chamou de “anos perdidos movendo pixels no PowerPoint”, responsáveis por ocupar tempo que poderia ser usado para focar no conteúdo.

Atualmente, a Gamma soma cerca de 70 milhões de usuários, dos quais mais de 600 mil pagam alguma assinatura. Com isso, a receita anual da empresa gira em torno de US$ 100 milhões. Desde 2023, opera de forma lucrativa, com apenas 52 funcionários — quase o dobro dos 28 que tinha no início deste ano.

Sarah Wang, sócia da Andreessen Horowitz que liderou o acordo, afirmou ao New York Times ser usuária ativa da plataforma e que vinha tentando participar das rodadas anteriores. Desta vez, convenceu o fundo a liderar o investimento.

Segundo Grant Lee, a startup ainda não gastou os US$ 12 milhões que captou na última rodada, realizada em fevereiro de 2024. O novo aporte, por sua vez, será usado para ampliar as ofertas voltadas a empresas — como a conta corporativa lançada por US$ 480 anuais por usuário —, para contratar mais engenheiros especializados em IA e acelerar a presença internacional.

Disputa com gigantes

A Gamma mira um mercado dominado por PowerPoint, da Microsoft, e Google Slides, que juntos somam 1,5 bilhão de usuários, segundo a plataforma Patronum. Além de enfrentar os produtos de big techs e seus investimentos bilionários em IA, a startup também compete com empresas como Beautiful.ai e Canva, que oferecem soluções semelhantes.

Nesse contexto, Lee também indicou que a Gamma pode adquirir rivais menores que ainda não conseguiram atingir o chamado product-market fit, expressão usada para descrever quando uma solução encontra seu público de forma sustentável.