Fragmentado? Conheça o agente de IA que tem múltiplas personalidades

Um novo agente de inteligência artificial pode transformar a forma como usamos computadores e celulares.

Chamado de S2, o sistema foi criado pela Simular AI, uma startup fundada em 2023 por Ang Li, ex-pesquisador do Google DeepMind. Mesmo recente, o agente de IA está chamando a atenção.

O que torna o S2 diferente dos outros agentes?

Um fator que chamou a atenção foi sua estrutura em “múltiplas personalidades”. Isso significa que ele combina diferentes tipos de modelos de IA, cada um responsável por uma função específica.

Um modelo principal — como o GPT-4o ou Claude 3.7 — é usado para pensar e planejar. Já outros modelos menores entram em ação quando é preciso interagir com páginas da web ou com a interface do sistema. É como se o S2 usasse a inteligência de vários especialistas ao mesmo tempo para resolver um problema.

Esse tipo de abordagem é novo e vem dando resultados promissores. Em testes práticos, o S2 se saiu melhor do que outras soluções conhecidas, como o Operator, da OpenAI.

Em um dos testes mais difíceis, que simula tarefas com 50 etapas em um computador, o S2 conseguiu concluir 34,5% delas — um número acima da média atual. Em tarefas no celular, o desempenho também surpreendeu: 50% de acerto, o maior entre os modelos testados.

Para especialistas, esse crescimento rápido indica que os agentes inteligentes — como o S2 — logo farão parte da rotina de trabalho em várias áreas. Eles poderão automatizar tarefas repetitivas, buscar informações, organizar dados ou até mesmo operar sistemas. E é aqui que entra a oportunidade profissional.

Essa é a sua oportunidade de ouro

Com a chegada desses sistemas, o mercado vai precisar de profissionais preparados para interagir, interpretar, supervisionar e até treinar agentes de IA.

Não será necessário ser um programador, mas será cada vez mais valioso entender como essas ferramentas funcionam, onde elas podem ser úteis e como extrair o melhor resultado delas.

Por isso, aprender a lidar com essas tecnologias não é mais uma opção — é uma chave para crescer profissionalmente. Em um futuro cada vez mais orientado por IA, quem souber usar e comandar os agentes terá um papel de destaque, independentemente da área de atuação.

O futuro pertence a quem dominar a IA

