Foxconn exportou US$ 3,2 bi em iPhones feitos Índia entre março e maio; 97% deles foram para os EUA

A Apple tem redirecionado a produção de iPhones montados pela Foxconn na Índia, com quase toda a produção exportada para os Estados Unidos entre março e maio deste ano. Esse movimento reflete as mudanças da empresa para contornar as sanções impostas à China, de onde, em 2024, vieram cerca de metade dos dispositivos enviados para os EUA.

Nos primeiros meses de 2025, a Foxconn exportou iPhones da Índia no valor de US$ 3,2 bilhões, com impressionantes 97% destinados ao mercado norte-americano. Em comparação, a média de exportações para os EUA no ano de 2024 foi de 50,3%.

Em maio, foi exportado US$ 1 bilhão em iPhones para o país, enquanto em março esse valor bateu recorde e chegou a US$ 1,3 bilhão. Ao longo dos cinco primeiros do ano, o equivalente a US$ 4,4 bilhões foi exportado para os EUA da Índia – em todo o ano de 2024, esse número foi de US$ 3,7 bilhões.

Portanto, esses números indicam uma mudança significativa na estratégia de distribuição da Apple, já que, antes, os dispositivos fabricados na Índia eram também enviados para locais como Países Baixos, República Tcheca e Reino Unido. Para promover essa mudança, a Apple chegou a alugar aviões para transportar modelos como iPhones 13 e 14 no valor aproximado de US$ 2 bilhões diretamente para os EUA.

A Índia é a nova China?

Esse movimento acontece em um contexto político sensível, com o presidente dos EUA, Donald Trump, criticando a decisão da Apple de focar na Índia para contornar as tarifas impostas à China. Historicamente, a empresa vende mais que 60 milhões de iPhones por ano nos Estados Unidos – cerca de 80% destes fabricados na China.

Assim como a maioria dos parceiros comerciais dos EUA, a Índia foi sujeita a tarifas de 10%, mas está negociando um acordo para evitar um aumento para 26%, que foi o percentual anunciado e, depois, pausado por Trump em abril.

Diante desse cenário, a Apple segue com sua estratégia de acelerar a produção na Índia, que deve representar de 25% a 30% das remessas globais de iPhones até 2025, um aumento significativo em relação aos 18% de 2024. Outra fornecedora indiana, a Tata Electronics, também tem enviado a maior parte de sua produção para os EUA, com cerca de 86% de suas exportações destinadas ao país.