As 5 regras do sucesso, segundo bilionário independente mais jovem do mundo

CEO bilionário Alexandr Wang explica como ambição extrema e decisões ousadas impulsionaram a Scale AI a US$ 29 bilhões em valor (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18h00.
Alexandr Wang, cofundador bilionário da Scale AI, afirma que o diferencial dos líderes das empresas mais bem-sucedidas é simples: “Eles exageram”.
Em uma postagem intitulada “DO TOO MUCH: How to be a leader”, Wang escreveu que CEOs de tecnologia estabelecem um padrão de ambição elevado para toda a empresa, o que exige esforço máximo para transformar uma startup em gigante do setor.
“Como líder, você define o limite superior de quanto cada pessoa na sua empresa se importa. Você precisa fazer mais, se importar mais e tentar mais do que seria razoável. Pode parecer exagero, mas o exagero é a medida certa”, afirmou Wang, 29 anos.
Wang estudou o histórico de CEOs de destaque enquanto construía sua startup de IA. Ele usou o aprendizado para criar a Scale AI, que hoje vale US$ 29 bilhões. “Não existe Apple sem a atenção obsessiva de Jobs aos detalhes. Não existe SpaceX ou Tesla sem o impulso maníaco de Elon Musk para execução”, disse. “Nunca vi esforço comum gerar resultados extraordinários.”
Em 2022, Wang redirecionou recursos significativos da Scale AI para rotulagem de dados voltada a modelos de linguagem generativa (LLMs), após foco inicial no setor de veículos autônomos.
A mudança drástica aumentou a receita para US$ 870 milhões em 2024 e projeta US$ 2 bilhões em 2025, segundo a Bloomberg.
Meta investiu US$ 14,3 bilhões na Scale, que resultou na mais recente avaliação da startup. Wang ocupa hoje o cargo de Chief AI Officer na Meta, com patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões, segundo a Forbes.
Para Wang, ir além do comum é essencial para crescimento rápido. Ele destaca diretrizes de liderança extremas:
Otimismo exagerado é apenas otimismo;
Comunicação excessiva é apenas comunicação;
Entrega além do esperado é apenas entrega;
Microgerenciamento é gestão necessária;
Priorização implacável é apenas priorização.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Pesquisas apoiam a visão de Wang. Foco obsessivo em negócios é traço comum entre bilionários, segundo relatório o UBS/PwC. O otimismo extremo, aliado a talento e pesquisa, inspira equipes e fortalece resiliência.
Especialistas alertam, porém, que exagero cego pode levar ao fracasso. Planejamento inadequado, arrogância e excesso de microgerenciamento podem prejudicar a retenção de talentos e gerar ambientes tóxicos.
“Criar algo significativo é bonito, assustador e doloroso. Se você não exagera, está aquém do necessário”, concluiu Wang.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga