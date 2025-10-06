As 5 regras do sucesso, segundo bilionário independente mais jovem do mundo

Alexandr Wang, cofundador bilionário da Scale AI, afirma que o diferencial dos líderes das empresas mais bem-sucedidas é simples: “Eles exageram”.

Em uma postagem intitulada “DO TOO MUCH: How to be a leader”, Wang escreveu que CEOs de tecnologia estabelecem um padrão de ambição elevado para toda a empresa, o que exige esforço máximo para transformar uma startup em gigante do setor.

“Como líder, você define o limite superior de quanto cada pessoa na sua empresa se importa. Você precisa fazer mais, se importar mais e tentar mais do que seria razoável. Pode parecer exagero, mas o exagero é a medida certa”, afirmou Wang, 29 anos.

Wang estudou o histórico de CEOs de destaque enquanto construía sua startup de IA. Ele usou o aprendizado para criar a Scale AI, que hoje vale US$ 29 bilhões. “Não existe Apple sem a atenção obsessiva de Jobs aos detalhes. Não existe SpaceX ou Tesla sem o impulso maníaco de Elon Musk para execução”, disse. “Nunca vi esforço comum gerar resultados extraordinários.”

Em 2022, Wang redirecionou recursos significativos da Scale AI para rotulagem de dados voltada a modelos de linguagem generativa (LLMs), após foco inicial no setor de veículos autônomos.

A mudança drástica aumentou a receita para US$ 870 milhões em 2024 e projeta US$ 2 bilhões em 2025, segundo a Bloomberg.

Meta investiu US$ 14,3 bilhões na Scale, que resultou na mais recente avaliação da startup. Wang ocupa hoje o cargo de Chief AI Officer na Meta, com patrimônio estimado em US$ 3,2 bilhões, segundo a Forbes.

Para Wang, ir além do comum é essencial para crescimento rápido. Ele destaca diretrizes de liderança extremas:

Otimismo exagerado é apenas otimismo;

Comunicação excessiva é apenas comunicação;

Entrega além do esperado é apenas entrega;

Microgerenciamento é gestão necessária;

Priorização implacável é apenas priorização.

Pesquisas apoiam a visão de Wang. Foco obsessivo em negócios é traço comum entre bilionários, segundo relatório o UBS/PwC. O otimismo extremo, aliado a talento e pesquisa, inspira equipes e fortalece resiliência.

Especialistas alertam, porém, que exagero cego pode levar ao fracasso. Planejamento inadequado, arrogância e excesso de microgerenciamento podem prejudicar a retenção de talentos e gerar ambientes tóxicos.

“Criar algo significativo é bonito, assustador e doloroso. Se você não exagera, está aquém do necessário”, concluiu Wang.

