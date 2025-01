Excel ficou mais fácil: veja como usar a IA do Pacote Office

Recentemente, a Microsoft incorporou o Copilot, seu chatbot de IA generativa, com o pacote Office. A ferramenta é projetada para auxiliar usuários na criação e edição de documentos, apresentações e planilhas, otimizando tarefas e aumentando a produtividade. É portanto, compatível com Word, Excel e PowerPoint.

Veja como utilizar essa funcionalidade no seu dia a dia.

O que é necessário para utilizar o Copilot dentro do Office?

Assinatura ativa do Microsoft 365 : o Copilot está disponível apenas para assinantes da plataforma;

: o Copilot está disponível apenas para assinantes da plataforma; Atualizações mais recentes : os aplicativos do Office precisam estar atualizados em sua versão mais recente para contarem com o Copilot;

: os aplicativos do Office precisam estar atualizados em sua versão mais recente para contarem com o Copilot; Compatibilidade: nem todas as versões possuem suporte para IA; verifique os requisitos técnicos no site oficial da Microsoft.

Passo a passo para integrar e usar a IA no Office

Certifique-se de que o Copilot está ativado Acesse sua conta do Microsoft 365;

Atualize os aplicativos do Office (Word, Excel, PowerPoint) para a versão mais recente;

Confirme se o recurso Copilot já foi liberado para sua assinatura. A Microsoft está implementando a IA gradualmente. Abra um aplicativo do Office No Word, Excel ou PowerPoint, ao abrir um novo documento ou arquivo existente, você verá uma barra lateral indicando a presença do Copilot. Interaja com o Copilot Clique no ícone do Copilot para iniciar;

Utilize comandos em linguagem natural para descrever o que deseja. Exemplos: No Word: "resuma este texto em três parágrafos." No Excel: "crie uma tabela com esses dados e gere um gráfico de barras." No PowerPoint: "crie slides baseados no conteúdo deste documento."

Edite e personalize as sugestões Revise as propostas do Copilot e ajuste-as conforme necessário.

Experimente diferentes comandos para explorar as capacidades do recurso. Salve e compartilhe Após finalizar, salve o trabalho no OneDrive para sincronizar e compartilhar com sua equipe.

Dicas para aproveitar o Copilot ao máximo

Comandos claros e objetivos : quanto mais específica for sua solicitação, mais precisos serão os resultados;

: quanto mais específica for sua solicitação, mais precisos serão os resultados; Explore integrações : combine o uso do Copilot com o Microsoft Teams e Outlook para responder e-mails ou criar agendas automaticamente;

: combine o uso do Copilot com o Microsoft Teams e Outlook para responder e-mails ou criar agendas automaticamente; Aprendizado constante: a IA melhora com o tempo, adaptando-se às suas preferências e estilo de trabalho.

