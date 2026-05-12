Inteligência Artificial

Evento em SP reúne presidente do Google e sócio da Lovable para debater o futuro da IA no Brasil

AI Summit reúne nomes como Fábio Coelho (Google), Alexandre Messina (Lovable) e Dora Kaufman (PUC-SP) para debater por que o maior mercado de IA da América Latina ainda patina na adoção

AI Summit acontece em 2 de junho no Auditório EXAME, em São Paulo, e reúne lideranças do setor para discutir o estágio da inteligência artificial no Brasil

AI Summit acontece em 2 de junho no Auditório EXAME, em São Paulo, e reúne lideranças do setor para discutir o estágio da inteligência artificial no Brasil

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Redator

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17h05.

Última atualização em 12 de maio de 2026 às 17h15.

Quem vive o cotidiano das empresas brasileiras sabe: a inteligência artificial deixou de ser um item entre outros e passou a estruturar a agenda inteira. Agora, não basta acompanhar o avanço da tecnologia. É preciso decidir sobre arquitetura de dados, governança, capacitação de times e novos modelos de receita. Tudo ao mesmo tempo, sob pressão de prazo e orçamento.

Em 2 de junho, o prédio da EXAME, na Consolação, em São Paulo, vai reunir executivos e especialistas para debater exatamente esse momento em que a IA deixou de ser opção e virou condição de permanência no mercado.

O AI Summit chega à sua primeira edição com propósito ousado: oferecer um espaço qualificado para discutir como a inteligência artificial e a tecnologia estão reorganizando carreiras, processos e modelos de negócio no país.

Realizado pela EXAME em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, o evento estrutura mais de oito horas de conteúdo em formatos distintos: palestras no auditório principal, salas temáticas para imersão técnica e de negócios e aulas certificadas conduzidas por professores da escola.

Fabio Coelho, CEO do Google, é um dos confirmados no AI Summit. Foto: Leandro Fonseca (Leandro Fonseca/Exame)

Quem estará no AI Summit?

Entre os participantes confirmados estão lideranças de empresas que estão na linha de frente da implementação de IA no Brasil, além de docentes e pesquisadores reconhecidos do setor. Veja, abaixo, alguns desses nomes.

  • Fábio Coelho, Presidente no Google Brasil
  • Alexandre Messina, Partner & Ambassador da Lovable
  • Luiz Felipe Pondé, Filósofo e escritor
  • Celso Camilo, Mestre e doutor em Inteligência Artificial
  • Dora Kaufman, Professora da PUC SP e senior fellow do CEBRI
  • Erik Nybo, Cofundador da Bits
  • Sérgio Sacani, Geofísico, divulgador científico, Space Today.
  • E muitos outros.

“O desafio não é mais o que é a IA, mas como extrair valor real dela”, afirma Leonardo Cirino, CMO da EXAME e da Saint Paul. “Reunir esse grupo é essencial. Muitas vezes os gestores enfrentam os mesmos desafios de forma isolada, e perceber que outras lideranças estão lidando com as mesmas questões abre caminhos que não aparecem fora desse tipo de encontro.”

O paradoxo brasileiro

O AI Summit acontece em um cenário curioso. O Brasil deve concentrar US$ 4,2 bilhões em gastos com inteligência artificial em 2026, segundo projeção da International Data Corporation, o que representa 41,7% de todo o investimento da América Latina e consolida o país como o maior mercado regional

Ainda assim, 72% das empresas brasileiras permanecem em estágio inicial ou experimental de adoção, segundo pesquisa da Abiacom em parceria com a Brazil Panels e a Lideres.ai, divulgada em janeiro. Na prática, isso significa que o capital chegou nas empresas, mas antes da estratégia criar raízes.

Parte da explicação para esse descompasso está na forma como a IA entrou nas empresas brasileiras. Dados do IBGE mostram que o percentual de empresas com mais de 100 funcionários que utilizam IA saltou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024. Mas a adoção cresce ao lado de um movimento paralelo: 47,4% dos profissionais recorrem a ferramentas de IA sem aprovação da empresa. Ou seja: a tecnologia entrou nas empresas antes que a maioria delas pudesse desenhar políticas de uso, governança e segurança.

Brasil deve concentrar US$ 4,2 bilhões em gastos com inteligência artificial em 2026, segundo a IDC (Getty Images)

A questão é de gente

Diferente do que o senso comum sugere, a barreira não é tecnológica. Em entrevista para a Capital Aberto, a Nvidia apontou a formação de profissionais qualificados como o principal obstáculo da América Latina, descrevendo a falta de mão de obra especializada como o maior desafio do setor. 

O dado dialoga com o relatório de empregabilidade da Gupy. De acordo com o estudo, a busca por profissionais com conhecimento em inteligência artificial cresceu 306% no Brasil no último ano. Para Miguel Lannes, especialista em IA aplicada a negócios, a saída passa pela requalificação contínua.

“A educação e o treinamento contínuo se tornarão cruciais, com ciclos de aprendizagem mais curtos e frequentes para acompanhar o ritmo da evolução tecnológica”, afirma. Para ele, a fluência digital deixou de ser diferencial e passou a integrar o pacote básico de competências. “A linha entre trabalho humano e trabalho assistido por IA vai se tornar cada vez mais tênue.”

Trilhas para diferentes maturidades

Justamente por isso a estrutura do AI Summit foi pensada para acomodar esses perfis distintos. Entenda, a seguir, como cada espaço funcionará.

  • Sala Tech: concentra 152 lugares dedicados à aplicabilidade técnica da IA, voltada ao gestor de produto e ao profissional de dados.
  • Sala Business: reúne 105 lugares focados em novos modelos de receita. 
  • Sala EXAME Saint Paul: oferece aulas certificadas conduzidas por professores da escola, unindo teoria acadêmica e prática de mercado. 
  • Auditório: recebe as palestras magnas, com vozes que estão à frente da pauta de IA no país, e um espaço de coworking para reuniões.

Evento estrutura mais de oito horas de conteúdo em palestras, salas temáticas e aulas certificadas pela Saint Paul Escola de Negócios. (Leandro Fonseca/Exame)

Conheça o AI Summit

O AI Summit, da EXAME e da Saint Paul Escola de Negócios, é uma iniciativa que reúne executivos, gestores e especialistas para debater como a inteligência artificial está redefinindo carreiras, processos e modelos de negócio no Brasil. O encontro promove imersão estratégica, networking e conexão entre conhecimento técnico e decisão de negócio, com foco em temas como IA agêntica, capacitação de times, governança e impacto setorial.

Data: 2 de junho de 2026

Local: Rua da Consolação 1601, São Paulo - SP

O AI Summit 2026 acontece no dia 2 de junho, no prédio da EXAME, na Rua da Consolação 1601, em São Paulo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. Garanta sua vaga aqui.

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