O que é “shadow AI” — e por que ela virou um problema dentro das empresas

O uso de inteligência artificial no ambiente corporativo vem crescendo de forma acelerada, mas nem sempre de maneira controlada.

Nos bastidores das empresas, um fenômeno tem chamado atenção: o chamado “shadow AI”, termo usado para descrever o uso de ferramentas de IA por funcionários sem conhecimento ou aprovação da área de tecnologia ou da gestão.

O que é “shadow AI”?

O conceito segue a lógica do já conhecido “shadow IT”, quando colaboradores adotam softwares e sistemas sem validação interna.

No caso da inteligência artificial, isso acontece quando profissionais utilizam ferramentas para gerar textos, analisar dados ou automatizar tarefas sem passar pelos canais oficiais da empresa.

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Na prática, o uso pode parecer inofensivo: um funcionário que recorre à IA para escrever um e-mail, resumir um documento ou organizar informações.

O problema surge quando essas interações envolvem dados corporativos, estratégicos ou sensíveis.

O principal risco está na exposição de informações. Ao inserir dados internos em ferramentas externas, o colaborador pode, mesmo sem intenção, compartilhar conteúdos confidenciais fora do ambiente controlado da empresa.

Isso inclui desde documentos internos até informações de clientes ou estratégias de negócio.

Além disso, o uso não monitorado dificulta o controle sobre quais ferramentas estão sendo utilizadas, como os dados são processados e quais riscos estão envolvidos.

Para empresas, isso representa um desafio direto de segurança da informação e conformidade com leis como a LGPD.

Outro ponto de atenção é a ausência de padronização. Quando cada colaborador utiliza uma ferramenta diferente, sem diretrizes claras, a empresa perde consistência nos processos e na qualidade das entregas.

Isso pode gerar desde retrabalho até decisões baseadas em informações incompletas ou mal interpretadas.

Sem políticas definidas, também se torna mais difícil treinar equipes, estabelecer boas práticas e garantir que o uso da IA esteja alinhado aos objetivos do negócio.

Apesar dos riscos, proibir o uso de inteligência artificial não tem se mostrado uma solução viável. As ferramentas já fazem parte da rotina de trabalho e tendem a se tornar cada vez mais presentes.

O desafio, portanto, está em encontrar equilíbrio entre inovação e controle. Empresas têm buscado criar políticas internas, definir quais ferramentas são permitidas e orientar os funcionários sobre como utilizar a IA de forma segura e responsável.

O avanço do “shadow AI” indica uma transformação no ambiente corporativo. Funcionários passaram a adotar novas tecnologias por conta própria, muitas vezes em busca de produtividade e agilidade.

Para as empresas, isso exige uma resposta estratégica: mais do que restringir, será necessário orientar, estruturar e incorporar o uso da inteligência artificial de forma consciente.