Uso de IA no trabalho cresce mais de 160% na indústria brasileira, segundo IBGE

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Redatora
Publicado em 18 de março de 2026 às 16h48.
A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar prática no dia a dia das empresas brasileiras. Em apenas dois anos, o uso da tecnologia na indústria cresceu mais de 160%, segundo a Pesquisa de Inovação Semestral (PINTEC Semestral) 2024, do IBGE, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O movimento mostra que a IA está se tornando parte do básico para empresas que querem ganhar eficiência e se manter competitivas.
Os dados também mostram que 41,9% das indústrias brasileiras já utilizavam inteligência artificial em 2024. Em 2022, esse número era de 16,9%.
Na prática, isso significa que:
Além disso, 89% das empresas industriais já utilizam algum tipo de tecnologia digital avançada, como nuvem, big data e internet das coisas.
A tecnologia já aparece em áreas-chave dentro das empresas, por exemplo:
Segundo o IBGE, isso acontece porque as empresas passaram a entender melhor como usar essas ferramentas no dia a dia.
Algumas áreas da indústria estão mais avançadas no uso de IA. Os destaques são:
Por outro lado, setores mais tradicionais ainda adotam a tecnologia em ritmo mais lento.Veja a explicação de uma especialista sobre como começar a usar IA. Acesse aqui
Grande parte desse avanço está ligada às chamadas IAs generativas — aquelas que criam textos, imagens e até códigos a partir de comandos simples.
Ferramentas como o ChatGPT ajudaram a acelerar esse processo, tornando a tecnologia mais acessível e fácil de aplicar, mas o uso vai além disso.
Empresas também utilizam IA para:
Com a rápida evolução da IA, acompanhar esse movimento se torna cada vez mais importante.