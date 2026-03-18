Inteligência Artificial

Uso de IA no trabalho cresce mais de 160% na indústria brasileira, segundo IBGE

Movimento acompanha digitalização das empresas e amplia uso de tecnologias no trabalho

(Getty Images)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 18 de março de 2026 às 16h48.

A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar prática no dia a dia das empresas brasileiras. Em apenas dois anos, o uso da tecnologia na indústria cresceu mais de 160%, segundo a Pesquisa de Inovação Semestral (PINTEC Semestral) 2024, do IBGE, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O movimento mostra que a IA está se tornando parte do básico para empresas que querem ganhar eficiência e se manter competitivas.

O avanço acelerado da IA nas empresas

Os dados também mostram que 41,9% das indústrias brasileiras já utilizavam inteligência artificial em 2024. Em 2022, esse número era de 16,9%.

Na prática, isso significa que:

  • O número de empresas usando IA saltou de 1.619 para 4.261 
  • Houve um crescimento de mais de 160% em dois anos

Além disso, 89% das empresas industriais já utilizam algum tipo de tecnologia digital avançada, como nuvem, big data e internet das coisas.

Onde a IA já está sendo usada

A tecnologia já aparece em áreas-chave dentro das empresas, por exemplo:

  • Administração (87,9%) 
  • Comercial e vendas (75,2%) 
  • Desenvolvimento de produtos e serviços (73,1%)

Segundo o IBGE, isso acontece porque as empresas passaram a entender melhor como usar essas ferramentas no dia a dia.

Os setores que mais avançaram

Algumas áreas da indústria estão mais avançadas no uso de IA. Os destaques são:

  • Equipamentos eletrônicos e de informática (72,3%) 
  • Máquinas e materiais elétricos (59,3%) 
  • Indústria química (58%)

Por outro lado, setores mais tradicionais ainda adotam a tecnologia em ritmo mais lento.

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O papel das IAs generativas nesse crescimento

Grande parte desse avanço está ligada às chamadas IAs generativas — aquelas que criam textos, imagens e até códigos a partir de comandos simples.

Ferramentas como o ChatGPT ajudaram a acelerar esse processo, tornando a tecnologia mais acessível e fácil de aplicar, mas o uso vai além disso.

Empresas também utilizam IA para:

  • Análise de dados 
  • Reconhecimento de imagens e voz 
  • Automação de processos 
  • Manutenção preditiva em máquinas

Com a rápida evolução da IA, acompanhar esse movimento se torna cada vez mais importante.

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