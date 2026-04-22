Você não pode iniciar um prompt no ChatGPT assim; saiba o motivo

Empresas estão contratando em cibersegurança, análise de dados e equipes de IA para suprir a demanda causada pela inteligência artificial (Getty Images). (Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de abril de 2026 às 14h22.
A popularização da inteligência artificial colocou ferramentas como o ChatGPT no centro da rotina de profissionais.
Mas, apesar do uso crescente, poucos dominam como fazer uma boa pergunta para ter as melhores respostas da IA.
E o erro mais comum começa logo na primeira linha do prompt.
Uma escolha aparentemente inofensiva pode comprometer completamente a qualidade da resposta.
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Muitos usuários iniciam interações com frases genéricas como “me explique” ou “fale sobre”. À primeira vista, parecem naturais, mas, na prática, são vagas demais.
Estudos em interação humano-computador, como The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques e Prompt Engineering for Conversational AI Systems: A Systematic Review, mostram que sistemas de IA generativa funcionam melhor com instruções específicas, contextualizadas e orientadas a objetivo.
Um relatório da OpenAI aponta que prompts detalhados podem aumentar significativamente a precisão e a utilidade das respostas.
Quando o comando é amplo, o modelo precisa “adivinhar” o que o usuário quer — e isso abre margem para respostas superficiais ou desalinhadas.
A diferença entre um prompt genérico e um eficaz está no contexto.
Segundo pesquisa da Stanford University sobre uso de IA no trabalho, profissionais que fornecem informações adicionais — como público-alvo, formato desejado e objetivo final — obtêm resultados mais consistentes e aplicáveis.
Na prática, isso significa trocar “explique marketing digital” por algo como:
“Explique marketing digital para um gerente de vendas que quer aumentar conversões em B2B.”
O nível de precisão muda — e o resultado também.
Modelos de linguagem funcionam com base em padrões estatísticos. Eles não “entendem” intenções como humanos, mas interpretam sinais.
Por isso, quanto mais claros forem esses sinais, maior a chance de uma resposta relevante.
Um estudo do MIT sobre sistemas de IA generativa destaca que instruções estruturadas reduzem ambiguidades e melhoram a performance do modelo em tarefas complexas.
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