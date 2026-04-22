Inteligência Artificial

Você não pode iniciar um prompt no ChatGPT assim; saiba o motivo

A forma como você escreve o prompt define a qualidade da resposta que a IA te manda

Empresas estão contratando em cibersegurança, análise de dados e equipes de IA para suprir a demanda causada pela inteligência artificial (Getty Images). (Getty Images)

Empresas estão contratando em cibersegurança, análise de dados e equipes de IA para suprir a demanda causada pela inteligência artificial (Getty Images). (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14h22.

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A popularização da inteligência artificial colocou ferramentas como o ChatGPT no centro da rotina de profissionais.

Mas, apesar do uso crescente, poucos dominam como fazer uma boa pergunta para ter as melhores respostas da IA.

E o erro mais comum começa logo na primeira linha do prompt.

Uma escolha aparentemente inofensiva pode comprometer completamente a qualidade da resposta.

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O erro que compromete tudo

Muitos usuários iniciam interações com frases genéricas como “me explique” ou “fale sobre”. À primeira vista, parecem naturais, mas, na prática, são vagas demais.

Estudos em interação humano-computador, como The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompt Engineering Techniques e Prompt Engineering for Conversational AI Systems: A Systematic Review, mostram que sistemas de IA generativa funcionam melhor com instruções específicas, contextualizadas e orientadas a objetivo. 

Um relatório da OpenAI aponta que prompts detalhados podem aumentar significativamente a precisão e a utilidade das respostas.

Quando o comando é amplo, o modelo precisa “adivinhar” o que o usuário quer — e isso abre margem para respostas superficiais ou desalinhadas.

Contexto não é detalhe — é estratégia

A diferença entre um prompt genérico e um eficaz está no contexto.

Segundo pesquisa da Stanford University sobre uso de IA no trabalho, profissionais que fornecem informações adicionais — como público-alvo, formato desejado e objetivo final — obtêm resultados mais consistentes e aplicáveis.

Na prática, isso significa trocar “explique marketing digital” por algo como: 

“Explique marketing digital para um gerente de vendas que quer aumentar conversões em B2B.”

O nível de precisão muda — e o resultado também.

A lógica por trás das respostas

Modelos de linguagem funcionam com base em padrões estatísticos. Eles não “entendem” intenções como humanos, mas interpretam sinais.

Por isso, quanto mais claros forem esses sinais, maior a chance de uma resposta relevante.

Um estudo do MIT sobre sistemas de IA generativa destaca que instruções estruturadas reduzem ambiguidades e melhoram a performance do modelo em tarefas complexas.

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