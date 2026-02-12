Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Este CEO trabalha até 4h e comanda uma IA que move bilhões no Google

Demis Hassabis concilia empresa de US$ 4 bi e Nobel com rotina extrema e foco estratégico

(Reprodução/LinkedIn)

(Reprodução/LinkedIn)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 15h28.

Enquanto parte do mercado corporativo associa alta performance a rotinas que começam antes do amanhecer, Demis Hassabis segue lógica oposta.

O CEO do Google DeepMind inicia seu segundo turno de trabalho às 22h e frequentemente avança até as 4h da manhã. À frente de uma das divisões mais estratégicas do Google e também fundador da startup multibilionária Isomorphic, ele lidera operações que movimentam bilhões em investimentos e moldam o futuro da inteligência artificial. As informações foram retiradas da Fortune.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Da venda bilionária à consolidação no Google

Hassabis construiu uma trajetória marcada por decisões estratégicas de alto impacto. Em 2014, vendeu a DeepMind para o Google em um movimento que gerou reação imediata no setor de tecnologia.

Desde então, Hassabis passou a supervisionar todos os empreendimentos de inteligência artificial do Google, incluindo o desenvolvimento do Gemini.

A expansão consolidou a empresa como um dos principais polos globais de inovação em IA, área que concentra investimentos bilionários e disputa intensa por liderança tecnológica.

Em paralelo, o executivo fundou a Isomorphic, startup voltada ao uso de inteligência artificial para solucionar doenças. A empresa já nasce inserida em um ambiente de alto valor agregado e risco calculado, combinando ciência, tecnologia e capital estratégico.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Gestão de tempo como ativo corporativo

Hassabis afirma dormir cerca de seis horas por noite e organiza sua agenda para maximizar produtividade. Durante o dia, concentra reuniões em sequência quase sem intervalos. À noite, reserva horas para pensamento estratégico e pesquisa.

“Eu não durmo muito”, disse no podcast Titans and Disruptors of Industry da Fortune. “Chego em casa, passo um tempinho com a família, janto e aí começo o segundo dia de trabalho por volta das 22h, indo até às 4h da manhã, quando me dedico ao pensamento, ao trabalho criativo e à pesquisa. E tem funcionado.”

Sob a ótica de finanças corporativas, a lógica é clara. Em negócios intensivos em inovação, o principal ativo é intelectual. A alocação eficiente do tempo da liderança impacta decisões de investimento, direcionamento de pesquisa e priorização de projetos que podem gerar retorno exponencial.

A nova lógica da liderança em empresas bilionárias

Outros executivos citados pela Fortune também operam fora do padrão tradicional. Brian Chesky, CEO do Airbnb, concentra produtividade à noite. Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, mantém rotina noturna semelhante. Scott Mellin, da Salomon, dedica manhãs ao esporte antes de iniciar o expediente ao meio-dia.

O ponto em comum não é o horário, mas a autonomia estratégica. Em empresas avaliadas em dezenas de bilhões de dólares, líderes estruturam agendas de acordo com os momentos de maior clareza decisória.

Para o mercado financeiro, a mensagem é objetiva. Liderar negócios de alto crescimento exige disciplina na gestão de recursos tangíveis e intangíveis. Capital, talento e tempo precisam estar alinhados a uma estratégia capaz de sustentar inovação, mitigar riscos e gerar retorno consistente.

A rotina de Hassabis pode fugir do convencional, mas revela uma característica central das empresas que lideram a nova economia. A vantagem competitiva não está apenas na tecnologia desenvolvida, mas na capacidade de seus líderes de transformar conhecimento em valor econômico de longo prazo.

Esse curso ensina como gerenciar as finanças corporativas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Negócios

Novo bilionário brasileiro é gaúcho: quem é e de onde vem sua fortuna

Sem venture capital, fintech do setor automotivo levanta R$ 1 bi e quer dobrar de tamanho

Rappi vira farmácia para entregar remédios em 10 minutos no Brasil

Brasil ganha novo bilionário após IPO do Agibank em Nova York

Mais na Exame

Carreira

Meta ou ética? Esse é o motivo de talento não garantir promoção nas grandes empresas

Mundo

Trump encerra ofensiva migratória em Minnesota após mortes e protestos

Pop

As 'latinhas' mineiras dominaram o Carnaval; nosso ranking das melhores

Esporte

Sampaoli é demitido do Atlético-MG após início irregular na temporada