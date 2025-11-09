Quer saber quais são IAs estão dominando o mundo corporativo?

A inteligência artificial já não é mais uma aposta futura: virou rotina dentro das empresas. Um levantamento com 801 executivos de grandes companhias dos EUA revela quais ferramentas estão sendo utilizadas. As informações foram retiradas de Business Insider.

Segundo os dados, quase 75% das empresas já obtêm retorno positivo com projetos de IA, o que mostra que dominar essas tecnologias é, cada vez mais, um diferencial competitivo para quem quer crescer na carreira.

A seguir, veja o ranking das IAs mais utilizadas e os sinais de oportunidade (ou de alerta) para profissionais de todas as áreas.

1.ChatGPT (OpenAI)

Utilizado por 67% das empresas entrevistadas, o chatbot da OpenAI lidera com folga. A explicação está na sua flexibilidade, capacidade de gerar conteúdos, resumir textos, escrever e-mails e até gerar código. É a ferramenta mais popular entre os líderes corporativos e se tornou um novo padrão.

2. Copilot (Microsoft)

Com 58% de uso, o Copilot se destaca por estar integrado às ferramentas do Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook etc.). Essa integração nativa acelerou a adoção, especialmente em empresas que já usam a suíte Microsoft como padrão.

3. Gemini (Google)

Apesar do peso da marca, o Gemini aparece em terceiro, com 49%. O dado surpreende, já que o Google foi pioneiro em muitos avanços em IA. Ainda assim, a ferramenta não superou a penetração do Copilot ou do ChatGPT.

O dado mais impactante da pesquisa, porém, está fora do gráfico: a transformação não é mais opcional. E quem não acompanhar o ritmo da IA, seja qual for a área de atuação, corre o risco de ser superado não por um concorrente humano, mas por quem souber usar melhor a tecnologia.

