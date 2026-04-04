Economia

Macro em Pauta

Brasil está à frente no uso de IA, diz economista-chefe da Visa

Joel Virgen diz que país é um bom ambiente para teste de novos produtos

Joel Virgen, economista-chefe da Visa para a América Latina (Divulgação)

Joel Virgen, economista-chefe da Visa para a América Latina (Divulgação)

Rafael Balago e César H. S. Rezende

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09h00.

Para Joel Virgen, economista-chefe da Visa para a América Latina, o Brasil está mais à frente na adoção de inteligência artificial, na comparação com outros países emergentes.

"O Brasil, neste momento, em quase todas as métricas e índices de adoção de IA, está ligeiramente acima de seus principais concorrentes", disse Virgen, em entrevista à EXAME.

"Existem desafios, e vocês estão em uma posição melhor. Vocês partem de uma base mais sólida do que outros pares que talvez tenham estruturas semelhantes à do Brasil", prossegue.

A Visa faz testes de novas tecnologias no país. Em março, foi feita a primeira transação executada por agentes de IA.

"O Brasil é um dos primeiros países do mundo a testar a solução que desenvolvemos no ano passado e um dos primeiros países em que queremos implementar um ambiente de testes para a Visa", afirmou.

"O Brasil faz parte de um arquétipo com o qual estamos trabalhando, juntamente com a Índia e outros países, porque possui um ambiente bastante disruptivo no que se trata de pagamentos e tecnologia financeira", prosseguiu.

Efeitos para a economia global

Joel disse ainda que, apesar de choques como a Guerra do Irã, o avanço da IA seguirá sendo um motor para o avanço da economia global, embora ainda em uma etapa inicial.

"Neste momento, tudo gira em torno de investimento e inovação, provavelmente ainda não se concentrando em produtos em geral ou em ganhos generalizados na atividade de produtos, e acreditamos que isso continuará sendo assim", afirmou. "Estamos passando por essa nova revolução industrial e precisamos reconhecer que isso está acontecendo

Virgen analisa mercados emergentes há 25 anos. Em sua carreira, ocupou cargos de direção nos bancos BNP Paribas, TD e Citibanamex e obteve um PhD em economia pela Universidade de York.

Em entrevista à EXAME, ele falou ainda sobre os efeitos para a economia global com a Guerra do Irã e as mudanças no comportamento do consumidor. Leia a íntegra da entrevista aqui.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialVisaBrasil

Mais de Economia

Conflito no Oriente Médio pressiona preços globais de alimentos, alerta a FAO

Crédito sustenta atividade mais forte no Brasil no 1º tri, diz Pessoa

Ceron diz que possível rejeição das distribuidoras à subvenção ao diesel preocupa o governo

Alckmin diz que dois estados não vão aderir à proposta do governo de subsídio ao diesel importado

Mais na Exame

Mundo

Trump assina decreto para regulamentar esportes universitários nos EUA

Negócios

Maior arena de shows do Brasil abre em Porto Alegre com investimento de R$ 40 milhões

Brasil

Laudo enviado ao STF reforça a necessidade de cirurgia no ombro de Bolsonaro

Casual

Chocolat du Jour: como a verticalização e a 2ª geração impulsionam a marca