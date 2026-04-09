Como uma estratégia de marketing fez desse balde de pipoca uma máquina de receita milionária

(lolostock/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h52.
Última atualização em 9 de abril de 2026 às 14h55.
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O que parecia improvável se transformou em uma das táticas mais rentáveis do setor cinematográfico. Redes como a AMC Theatres convertem baldes de pipoca colecionáveis em fontes substanciais de receita, redefinindo modelos de negócio por meio de monetização criativa.
Baldes de pipoca a US$ 50, como o formato Yoshi do filme Super Mario Galaxy: O Filme, esgotaram rapidamente e impulsionaram o melhor fim de semana de Páscoa da AMC em receita global.
A rede destacou demanda forte por itens colecionáveis, com o filme classificando-se como o segundo maior em merchandising de sua história, atrás apenas de Taylor Swift: The Eras Tour.
A estratégia começou em 2019 com o balde R2-D2 de Star Wars, que esgotou e validou o conceito. Em 2023, nove filmes geraram US$ 54 milhões em produtos licenciados. Analistas estimam US$ 15-21 milhões só com Super Mario Galaxy, a US$ 30-42 por unidade em média.
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Três anos atrás, o negócio de merchandising da AMC era inexistente, conforme CEO Adam Aron em teleconferência de novembro de 2025. Hoje, diversifica receitas além de ingressos e concessões, reduzindo riscos operacionais.
Feriados como Páscoa amplificam resultados, com vendas recordes atribuídas a itens temáticos. No Brasil, redes como Cinemark e Cinepolís seguem tendência similar com baldes Y
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Inicialmente cautelosa pelos custos de produção, a AMC escalou após sucessos iniciais. Para 2026, planeja itens para mais de 40 lançamentos, orientada por dados de demanda.
Nels Storm, vice-presidente de estratégia de produtos, confirmou ao Los Angeles Times a modelagem inicial em Star Wars. A expansão transforma cinemas em experiências retail, elevando receita por visitante.
A AMC, sediada em Leawood, Kansas, opera nos EUA e divulga dados em investor.amctheatres.com. O caso ilustra como iniciativas complementares constroem caixa e previsibilidade financeira.
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