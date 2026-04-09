Como uma estratégia de marketing fez desse balde de pipoca uma máquina de receita milionária

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O que parecia improvável se transformou em uma das táticas mais rentáveis do setor cinematográfico. Redes como a AMC Theatres convertem baldes de pipoca colecionáveis em fontes substanciais de receita, redefinindo modelos de negócio por meio de monetização criativa.

Baldes de pipoca a US$ 50, como o formato Yoshi do filme Super Mario Galaxy: O Filme, esgotaram rapidamente e impulsionaram o melhor fim de semana de Páscoa da AMC em receita global.

A rede destacou demanda forte por itens colecionáveis, com o filme classificando-se como o segundo maior em merchandising de sua história, atrás apenas de Taylor Swift: The Eras Tour.

A estratégia começou em 2019 com o balde R2-D2 de Star Wars, que esgotou e validou o conceito. Em 2023, nove filmes geraram US$ 54 milhões em produtos licenciados. Analistas estimam US$ 15-21 milhões só com Super Mario Galaxy, a US$ 30-42 por unidade em média.

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Nova linha de receita fortalece o caixa corporativo

Três anos atrás, o negócio de merchandising da AMC era inexistente, conforme CEO Adam Aron em teleconferência de novembro de 2025. Hoje, diversifica receitas além de ingressos e concessões, reduzindo riscos operacionais.

Feriados como Páscoa amplificam resultados, com vendas recordes atribuídas a itens temáticos. No Brasil, redes como Cinemark e Cinepolís seguem tendência similar com baldes Y