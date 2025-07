Carreiras em alta: elas pagam até R$ 55 mil e estão em busca de profissionais, diz estudo

O Guia Salarial Robert Half é mais do que uma ferramenta para entender remunerações no mercado: é um termômetro das tendências que moldam o futuro das profissões. Isso porque, todos os anos, o estudo analisa as transformações nos setores mais dinâmicos da economia e identifica as carreiras com maior demanda e os salários mais competitivos.

Na edição mais recente, o estudo traz um destaque para o mercado de tecnologia, que está em plena efervescência. Os dados do guia reforçam um cenário promissor, no qual empresas estão acelerando seus investimentos em inteligência artificial, aprendizado de máquina e outras inovações que prometem revolucionar suas operações.

Mas, para que essa revolução aconteça, elas precisam de profissionais qualificados – e estão dispostas a pagar bem por isso. Veja, a seguir, as principais projeções de carreiras em alta em tecnologia, com salários que podem chegar a impressionantes R$ 55 mil.

Qual o salário no setor de tecnologia?

CIO - Chief Information Officer: Salário entre R$ 32.390 e R$ 54.230

CTO - Chief Technology Officer: Salário entre R$ 30.850 e R$ 51.670

CSO - Chief Security Officer: Salário entre R$ 33.110 e R$ 55.530

Gerente de TI Generalista: Salário entre R$ 20.400 e R$ 34.200

Gerente de Desenvolvimento: Salário entre R$ 21.600 e R$ 36.150

Quais as habilidades mais valorizadas?

Hard Skills

Inteligência Artificial/Automação/Aprendizado de máquina

Análise de dados

Idiomas (destaque para o inglês)

Tecnologia imersiva

Soft Skills

Inteligência emocional

Pensamento crítico

Comunicação

Liderança

Resolução de Problemas

