China registra inflação de 1,3% em fevereiro, maior taxa desde 2023

O índice de preços ao consumidor da China avançou 1,3% em fevereiro, o maior nível em três anos, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China.

O resultado representa uma aceleração relevante da inflação em relação aos meses anteriores. Em janeiro, o indicador havia registrado alta de 0,2%, após avanço de 0,8% em dezembro.

Autoridades chinesas têm defendido uma estratégia de fortalecimento do consumo interno para sustentar o crescimento econômico do país.

O aumento dos preços em fevereiro ocorre após o período do Ano Novo Lunar, quando tradicionalmente há crescimento no número de viagens, compras e atividades de lazer no país.

Durante o feriado, considerado o principal período de deslocamentos e consumo da população chinesa, os gastos das famílias costumam registrar forte aumento.

Meta de crescimento para 2026 é a menor em décadas

O governo da China estabeleceu uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para 2026.

Segundo autoridades, esse é o objetivo mais baixo desde 1991, com exceção de 2020, quando o país não fixou uma meta oficial devido ao impacto da pandemia de COVID-19 na economia global.

A definição de uma meta mais moderada reflete o cenário de desaceleração econômica, desafios no setor imobiliário e a tentativa do governo de equilibrar crescimento com estabilidade financeira.

*Com AFP