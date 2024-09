OpenAI busca levantar US$ 5 bilhões e alcançar valuation de US$ 150 bilhões

A OpenAI, criadora do ChatGPT, está em negociações para levantar pelo menos US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28,35 bilhões) em uma nova rodada de financiamento que pode elevar seu valuation para US$ 150 bilhões (aproximadamente R$ 850,5 bilhões). O objetivo é garantir recursos para impulsionar seus ambiciosos planos de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial capazes de superar a inteligência humana. A empresa de São Francisco busca se consolidar frente a concorrentes como Anthropic, Google e Meta.

Segundo o Financial Times, o valor pretendido é um grande salto em relação à avaliação de US$ 86 bilhões (cerca de R$ 488 bilhões) obtida pela OpenAI no início deste ano. A rodada de captação é liderada pela Thrive Capital, que deve investir US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,7 bilhões). Outros investidores incluem Apple, Nvidia e Microsoft, empresas que já discutem suas participações no financiamento. A Microsoft, que já investiu US$ 13 bilhões (cerca de R$ 73,7 bilhões) na startup, também faz parte das negociações.

Apesar da rápida expansão e do sucesso com o ChatGPT desde seu lançamento em 2022, a OpenAI ainda registra prejuízos devido aos elevados custos de desenvolvimento de modelos avançados de inteligência artificial. No início de 2024, a receita anual da empresa já atingia US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 11,5 bilhões), mas a pressão dos investidores para que as empresas de IA gerem retornos está cada vez maior.

Recentemente, Ilya Sutskever, cofundador da OpenAI, anunciou que sua nova startup arrecadou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,67 bilhões) com uma avaliação de US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 28,5 bilhões), destacando o ritmo acelerado das captações no setor. Outras startups, como Anthropic e xAI, de Elon Musk, também levantaram bilhões em novos aportes no último ano.

Startups mais valiosas

Caso alcance o valuation de US$ 150 bilhões, a OpenAI estará entre as startups mais valiosas da história, logo atrás da SpaceX, de Elon Musk. No entanto, o cenário competitivo e os custos elevados de construção e treinamento de modelos colocam pressão adicional sobre a OpenAI e outras empresas de IA para entregar resultados rapidamente.

No contexto desse ambiente de pressão, várias startups menores de inteligência artificial, como Character. AI e Inflection, foram adquiridas por grandes empresas de tecnologia nos últimos meses. A rodada de captação da OpenAI ocorre em meio a preocupações sobre uma possível bolha no setor, com investidores cada vez mais exigentes em relação aos retornos.

O impacto da inteligência artificial no mercado global está em constante crescimento, com empresas como OpenAI na vanguarda da corrida para desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas. À medida que as startups continuam a competir por recursos e inovação, o mercado de IA deve enfrentar desafios relacionados ao financiamento e à capacidade de gerar valor em um cenário altamente competitivo.