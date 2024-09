ByteDance acelera produção de chips de IA em parceria com a TSMC; meta é escantear a Nvidia

A ByteDance, empresa chinesa controladora do TikTok, está avançando em seus planos para desenvolver chips de inteligência artificial (IA), com o objetivo de reduzir sua dependência de chips da Nvidia, atualmente a maior fabricante de hardware para IA, e cujo o alto custo impacta diretamente nas operações das empresas. Para torna a investida em IA mais barata, a ByteDance, visa a produção em massa de dois semicondutores até 2026, em colaboração com a TSMC.

Essa iniciativa faz parte de uma estratégia maior de diversas empresas chinesas de tecnologia, que, para competir no acirrado mercado de IA do país, precisam reduzir seus custos operacionais. O desenvolvimento de chips próprios também coloca a ByteDance em pé de igualdade com outras gigantes chinesas, como Tencent, Alibaba e Baidu, que já desenvolvem seus próprios chips há anos.

Em 2023, a ByteDance lançou seu primeiro chatbot com IA, o Doubao, que possui funcionalidades de geração de texto e imagens, similar ao ChatGPT, da OpenAI. Este ano, a empresa anunciou novos modelos de IA de baixo custo, alguns com preços até 99% menores do que os da OpenAI para tarefas como geração de tokens.

Para a ByteDance, a redução de custos é urgente, visto que seus gastos com o desenvolvimento de modelos de IA continuam crescendo. Recentemente, a empresa encomendou mais de 200 mil chips H20 da Nvidia, um modelo autorizado pelas restrições de exportação dos EUA, ao custo de mais de US$ 2 bilhões. Ao mesmo tempo, a empresa está buscando substituir parte dessa demanda com seus próprios chips, que, segundo estimativas dos analistas do setor, podem economizar bilhões de dólares em comparação à compra de chips da Nvidia.

Chips projetados para driblar restrições dos EUA

Os chips da ByteDance também estão sendo projetados para cumprir as restrições de exportação dos EUA, que proíbem a venda de chips avançados feitos com tecnologia americana para empresas chinesas. Essa conformidade é essencial para que a ByteDance possa continuar sua parceria com a TSMC, uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo. No entanto, as regras de exportação estão sujeitas a atualizações anuais, o que representa um risco para a continuidade do projeto.

Os semicondutores em desenvolvimento pela ByteDance utilizam um processo de fabricação de 5 nanômetros, uma geração atrás da tecnologia mais avançada da TSMC, o que coloca a ByteDance em um patamar próximo dos líderes globais na área de chips de IA, como a Nvidia. Essa tecnologia de 5 nanômetros é a mesma que a Nvidia está utilizando para seu próximo chip de IA, o Blackwell, anunciado em março.

Com o mercado de IA cada vez mais competitivo e com as crescentes sanções dos EUA contra a China, a capacidade de desenvolver chips próprios pode ser um fator determinante para o sucesso. E a ByteDance sabe bem.