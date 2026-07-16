ESG

COPMelhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Oferecimento:

LOGO SITE AFYA

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Cidade mais poluída do mundo: Toronto lidera ranking de pior qualidade do ar

Fumaça de incêndios florestais e calor recorde colocam a cidade canadense no topo do ranking mundial de pior qualidade do ar. Entenda o que houve e os riscos à saúde.

A cidade do Canadá foi classificada com a pior no ranking de qualidade do ar. (Imagem criada com IA)

A cidade do Canadá foi classificada com a pior no ranking de qualidade do ar. (Imagem criada com IA)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 10h33.

Nesta quarta-feira, 15 , Toronto amanheceu debaixo de um céu alaranjado. Ao longo do dia, a maior cidade do Canadá chegou a ocupar o topo de um ranking pouco desejado: o de pior qualidade do ar entre as grandes metrópoles do mundo.

O dado é da IQAir, empresa suíça que monitora a qualidade do ar em tempo real ao redor do planeta.

Em determinados momentos do dia, Toronto chegou a superar cidades historicamente mais poluídas, como Nova Délhi, na Índia, e Kinshasa, na República Democrática do Congo.

O motivo foi a fumaça densa de incêndios florestais que atingem o noroeste de Ontário, província da qual Toronto é a capital.

Segundo a Environment and Climate Change Canada, agência ambiental do governo canadense, o Índice de Qualidade do Ar e Saúde (AQHI, na sigla em inglês) da cidade chegou a 10+, a pior categoria da escala, classificada como "risco muito alto".

A situação piorou porque uma onda de calor atingia o leste do Canadá e dos Estados Unidos ao mesmo tempo.

As temperaturas em Toronto bateram na casa dos 33°C, com sensação térmica próxima dos 39°C por causa da umidade.

Diante do cenário, as autoridades locais recomendaram que a população evitasse esforço físico ao ar livre e mantivesse janelas e portas fechadas.

A cidade chegou a fechar piscinas públicas, cancelar atividades de colônias de férias e suspender a área oficial de fan fest da Copa do Mundo, montada às vésperas da semifinal entre Inglaterra e Argentina.

De acordo com o governo do Canadá, o país tinha, nesta semana, 835 incêndios florestais ativos, sendo 112 fora de controle, a maioria nas províncias de Manitoba, Saskatchewan e Ontário.

No total, já foram queimados 1,9 milhão de hectares no país neste ano, área equivalente à da Eslovênia.

Ainda assim, a temporada de incêndios de 2026 é considerada mais branda que as de 2023 e 2025, os dois piores anos já registrados no Canadá.

A fumaça não ficou restrita ao território canadense e avançou por estados americanos como Pensilvânia, Nova York, Connecticut, Massachusetts, Maine e New Hampshire, levando autoridades de Nova York a emitir alertas à população.

Já nesta quinta-feira, 16, a qualidade do ar em Toronto seguia ruim, mas com leve melhora.

A cidade caiu para a 3ª posição no ranking mundial da IQAir. O alerta laranja de qualidade do ar seguia em vigor, e a previsão da Environment Canada é de melhora a partir de sexta-feira, 17, à medida que a fumaça se desloca para o sul.

Poluição do ar: o que faz uma cidade ficar poluída?

A poluição atmosférica acontece quando gases, partículas sólidas ou líquidas se acumulam no ar em quantidade suficiente para prejudicar a saúde humana e o meio ambiente.

É assim que o Ministério da Saúde define o problema em material técnico sobre vigilância em saúde ambiental.

Existem duas grandes origens para isso, as fontes humanas e fontes naturais.Veja as diferenças:

Fontes humanas 

  • Queima de combustíveis fósseis por veículos, indústrias e usinas termelétricas, que libera dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e material particulado;
  • Atividade industrial, sobretudo nos setores químico, metalúrgico e de mineração;
  • Queimadas ligadas a desmatamento e expansão agropecuária;
  • Queima de lixo e resíduos a céu aberto.

Fontes naturais

  • Incêndios florestais, como o que atinge Ontário agora;
  • Tempestades de areia e poeira;
  • Erupções vulcânicas.

No caso de Toronto, o problema não nasceu dentro da própria cidade. A fumaça viajou centenas de quilômetros carregada pelo vento, algo que a Health Canada, agência de saúde do governo canadense, explica em seus materiais.

Calor e baixa umidade, como os registrados na cidade nos últimos dias, também tendem a piorar a concentração de poluentes.

Por que isso importa para a saúde?

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) reproduzidos pelo Ministério da Saúde, a poluição do ar é considerada o principal risco ambiental à saúde humana, associada a cerca de 4,2 milhões de mortes prematuras por ano no mundo.

As partículas mais perigosas são as chamadas PM2,5: finas o bastante para penetrar profundamente nos pulmões e até chegar à corrente sanguínea.

A exposição pode causar desde irritação nos olhos e na garganta até agravamento de doenças cardíacas, derrames e problemas respiratórios crônicos, como bronquite e asma, segundo cartilha do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O que pode ser feito para reduzir a poluição do ar?

Governos têm algumas ferramentas principais para lidar com o problema:

  • Redes de monitoramento da qualidade do ar, que geram dados em tempo real e emitem alertas à população. No Brasil, essa estrutura está sendo organizada a partir da Lei 14.850/2024, que criou a Política Nacional de Qualidade do Ar;
  • Padrões de emissão mais rígidos para veículos e indústrias, com fiscalização e inspeção veicular;
  • Incentivo a energia limpa e transporte público, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis;
  • Combate ao desmatamento e às queimadas ilegais;
  • Planejamento urbano que evite concentrar fontes poluidoras perto de áreas residenciais.

Qual é a cidade mais poluída do Brasil?

Enquanto Toronto enfrenta uma crise pontual causada por incêndios florestais, o Brasil também tem seus próprios desafios de qualidade do ar, ainda que em outra escala.

De acordo com o levantamento mais recente da IQAir, referente a 2025, a cidade brasileira com a pior qualidade do ar do país foi Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, com índice de 68 pontos na escala AQI+ usada pela empresa.

Para efeito de comparação, o índice médio de poluição do Brasil como um todo, calculado pela IQAir, foi de 53 AQI+ em 2025, o equivalente a duas vezes o valor de referência anual para partículas finas (PM2,5) recomendado pela OMS.

Isso colocou o país na 93ª posição entre 143 países avaliados, uma posição intermediária se comparada às nações mais poluídas do mundo, caso de Paquistão e Bangladesh, e às mais limpas, como Estônia e Austrália.

Vale destacar que o Brasil tem hoje uma legislação federal específica sobre o assunto.

A Lei 14.850/2024 instituiu a Política Nacional de Qualidade do Ar e determinou que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, junto ao Conama, publique padrões nacionais atualizados e estruture uma Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar, segundo nota da Câmara dos Deputados.

Um capítulo à parte da história brasileira é o de Cubatão, no litoral paulista. Na década de 1980, a cidade foi apontada pela ONU como a mais poluída do planeta, por causa da concentração de indústrias químicas, petroquímicas e metalúrgicas na região.

Depois de décadas de investimento em controle ambiental, Cubatão hoje aparece entre as áreas com melhor qualidade do ar do estado de São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:Poluiçãoqualidade-de-vida

Mais de ESG

Energia limpa ultrapassa 50% da demanda na Índia e expõe novo gargalo da transição

Dono do Bondinho Pão de Açúcar aposta em conservação para crescer no ritmo do turismo carioca

Google aposta em megausina solar nos EUA para compensar emissões de data center

Pela primeira vez, navio é abastecido com etanol no Porto de Santos

Mais na Exame

Mercados

Novo 'tarifaço' dos EUA pode fazer o dólar subir? Chances existem, mas são pequenas

Tecnologia

Starlink lança antena residencial mais leve, mas reduz velocidade máxima

Brasil

Pesquisa PoderData: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno

Exame IN

Gestora Ventoá compra 20% da startup FlowIQ