Em São Paulo, Red Hat promove evento gratuito sobre IA e código aberto

A Red Hat realiza em 21 de outubro, no Teatro Santander, o Red Hat Summit: Connect 2025, principal encontro da empresa na América Latina para debater o papel do código aberto na adoção da inteligência artificial pelas empresas. Com entrada gratuita, o evento tem como mote Unlock What's Next e quer mostrar como tecnologias abertas e nuvem híbrida podem ajudar organizações a gerar resultados reais com IA.

O Red Hat Summit: Connect São Paulo faz parte de uma série de eventos que percorrem a América Latina, com edições também em Lima, Montevidéu, Buenos Aires, Cidade do México, Santiago e Bogotá. Entre os destaques da programação estão painéis sobre inferência em IA, etapa em que os modelos aplicam aprendizados a situações reais, e apresentações sobre os chamados AI agents, agentes autônomos que devem integrar um terço dos aplicativos corporativos até 2028, segundo a consultoria Gartner.

A presença de nomes como Sandra Vaz, country manager da Red Hat no Brasil, e Gilson Magalhães, vice-presidente e general manager para a América Latina na Red Hat, está confirmada. Também estão previstas sessões com especialistas do mercado e a participação do futurista Carlos Piazza, que abordará a aplicação prática da tecnologia.

“A inteligência artificial tem superado as expectativas de mercado, consolidando-se como o motor central da transformação digital. No Red Hat Summit: Connect 2025, vamos nos aprofundar em como a natureza híbrida e aberta da IA não é apenas uma visão, mas uma realidade essencial para construir soluções mais eficientes, seguras e escaláveis em qualquer ambiente, do data center à nuvem e à edge”, afirma Araki.

Como o open source muda o jogo da inteligência artificial

Embora o entusiasmo em torno da IA seja generalizado, a adoção prática da tecnologia ainda encontra barreiras. Segundo o relatório The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 95% das empresas ainda não obtiveram retorno concreto de seus investimentos na tecnologia. Neste contexto, a Red Hat quer mostrar que, com uma base em código aberto e nuvem híbrida, é possível mudar esse cenário e acelerar a geração de valor.

Com base em soluções como o Red Hat AI, que combina IA generativa e preditiva, a empresa aposta em uma abordagem flexível e escalável para ambientes híbridos. A plataforma traz componentes como o Red Hat AI Inference Server e o OpenShift AI, voltados a modelos operacionais com suporte a MLOps, prática que une machine learning e operações.

Além disso, o evento deve reforçar o papel da soberania digital na agenda das empresas. Com sessões interativas e oportunidades de networking com parceiros e clientes, o evento reforça a estratégia da Red Hat de acelerar a adoção de IA com base em software aberto, priorizando segurança, escalabilidade e autonomia.

As inscrições estão abertas no site oficial do evento. A participação é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.