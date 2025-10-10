Em São Paulo, Red Hat promove evento gratuito sobre IA e código aberto

Red Hat Summit: evento destaca papel do open source na adoção de IA pelas empresas.
Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h06.
Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 16h50.
A Red Hat realiza em 21 de outubro, no Teatro Santander, o Red Hat Summit: Connect 2025, principal encontro da empresa na América Latina para debater o papel do código aberto na adoção da inteligência artificial pelas empresas. Com entrada gratuita, o evento tem como mote Unlock What's Next e quer mostrar como tecnologias abertas e nuvem híbrida podem ajudar organizações a gerar resultados reais com IA.
O Red Hat Summit: Connect São Paulo faz parte de uma série de eventos que percorrem a América Latina, com edições também em Lima, Montevidéu, Buenos Aires, Cidade do México, Santiago e Bogotá. Entre os destaques da programação estão painéis sobre inferência em IA, etapa em que os modelos aplicam aprendizados a situações reais, e apresentações sobre os chamados AI agents, agentes autônomos que devem integrar um terço dos aplicativos corporativos até 2028, segundo a consultoria Gartner.
A presença de nomes como Sandra Vaz, country manager da Red Hat no Brasil, e Gilson Magalhães, vice-presidente e general manager para a América Latina na Red Hat, está confirmada. Também estão previstas sessões com especialistas do mercado e a participação do futurista Carlos Piazza, que abordará a aplicação prática da tecnologia.
“A inteligência artificial tem superado as expectativas de mercado, consolidando-se como o motor central da transformação digital. No Red Hat Summit: Connect 2025, vamos nos aprofundar em como a natureza híbrida e aberta da IA não é apenas uma visão, mas uma realidade essencial para construir soluções mais eficientes, seguras e escaláveis em qualquer ambiente, do data center à nuvem e à edge”, afirma Araki.
Embora o entusiasmo em torno da IA seja generalizado, a adoção prática da tecnologia ainda encontra barreiras. Segundo o relatório The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), 95% das empresas ainda não obtiveram retorno concreto de seus investimentos na tecnologia. Neste contexto, a Red Hat quer mostrar que, com uma base em código aberto e nuvem híbrida, é possível mudar esse cenário e acelerar a geração de valor.
Com base em soluções como o Red Hat AI, que combina IA generativa e preditiva, a empresa aposta em uma abordagem flexível e escalável para ambientes híbridos. A plataforma traz componentes como o Red Hat AI Inference Server e o OpenShift AI, voltados a modelos operacionais com suporte a MLOps, prática que une machine learning e operações.
Além disso, o evento deve reforçar o papel da soberania digital na agenda das empresas. Com sessões interativas e oportunidades de networking com parceiros e clientes, o evento reforça a estratégia da Red Hat de acelerar a adoção de IA com base em software aberto, priorizando segurança, escalabilidade e autonomia.
As inscrições estão abertas no site oficial do evento. A participação é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.