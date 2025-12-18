Inteligência Artificial

Em apenas 8 meses, Manus atinge receita de US$ 125 milhões com agentes de IA

Em um comunicado publicado nesta quarta-feira, 17, a empresa destacou um crescimento impressionante de mais de 20% ao mês desde a introdução do Manus 1.5, em 16 de outubro

A Manus indicou que essa cifra inclui tanto a receita proveniente do uso de sua plataforma quanto outras vendas realizadas ao longo do ano (ADEK BERRY/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h02.

A startup de inteligência artificial Manus, fundada por chineses, mas sediada em Singapura, anunciou que sua receita anualizada (run rate) ultrapassou os US$ 125 milhões, apenas oito meses após o lançamento de seus agentes de IA, projetados para executar tarefas de forma autônoma.

Em um comunicado publicado nesta quarta-feira, 17, a empresa destacou um crescimento impressionante de mais de 20% ao mês desde a introdução do Manus 1.5, em 16 de outubro, que trouxe novos recursos e funcionalidades para seus usuários.

O conceito de annual run rate é uma métrica utilizada por startups para projetar a receita anual com base no desempenho em um período mais curto. A Manus indicou que essa cifra inclui tanto a receita proveniente do uso de sua plataforma quanto outras vendas realizadas ao longo do ano.

Em março, a startup, cujo produto, apesar dos fundadores, não está disponível na China, chamou a atenção de investidores com agentes de IA capazes de realizar tarefas como triagem de currículos, criação de roteiros de viagem e análise de ações, superando, em alguns aspectos, o desempenho do sistema Deep Research da OpenAI, segundo a Manus.

Faturamento de startups

O rápido crescimento da Manus se insere em um cenário no qual startups de IA estão alcançando marcos impressionantes de faturamento. Em janeiro, a Anysphere, criadora do assistente de programação com IA Cursor, atingiu a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual – uma métrica diferente, que mede as receitas durante o período de um ano. Hoje, menos de um ano depois, seu faturamento anualizado já subiu para US$ 1 bilhão.

Fundada no final de 2024, a sueca Lovable, também focada em IA para desenvolvimento de software, ultrapassou os US$ 100 milhões em vendas anualizadas em julho deste ano. Com apenas oito meses, ela já estava avaliada em US$ 1,8 bilhão.

