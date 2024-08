Elevenlabs, startup de vozes artificiais, lança leitor de texto em português

A ElevenLabs, startup especializada em ferramentas que utilizam inteligência artificial para criar e editar vozes sintéticas, anunciou que seu aplicativo Reader agora está disponível em todo o mundo, oferecendo suporte para português e outros 31 idiomas.

A plataforma permite que os usuários carreguem textos como artigos, PDFs e e-books, e escutem o conteúdo em diferentes idiomas e vozes. O app foi lançado inicialmente em junho, nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

A ElevenLabs, que se tornou um unicórnio neste ano após levantar US$ 80 milhões de investidores, fornece uma API que permite a empresas aplicarem a tecnologia em casos como dublagem e conversão de texto para fala.

A tecnologia da empresa já é utilizada no recurs de texto-para-fala em plataformas como o motor de busca Perplexity, além dos serviços de áudio PocketFM e KukuFM. O Reader é o primeiro produto da ElevenLabs voltado diretamente ao consumidor final.

A startup também anunciou a inclusão de centenas de novas vozes em sua biblioteca, adaptadas para diferentes idiomas. No mês passado, a empresa licenciou as vozes de atores icônicos como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier para uso no aplicativo.

A ampliação do suporte linguístico do Reader é possível graças ao modelo Turbo v2.5 da ElevenLabs, lançado recentemente. Esse modelo promete reduzir a latência na conversão de texto em fala e melhorar a qualidade do áudio.

Entre os principais concorrentes do Reader está o Speechify, que oferece funcionalidades adicionais como escaneamento de documentos, integração com Gmail e Canvas, além da possibilidade de os usuários clonarem suas próprias vozes para leitura de textos. O Pocket, da Mozilla, e o aplicativo de áudio baseado no Audm, do The New York Times, também competem nesse segmento.

A ElevenLabs informou que planeja adicionar mais recursos ao Reader, incluindo suporte offline e a capacidade de compartilhar trechos de áudio.

