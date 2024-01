Startup criadora das vozes artificiais mais usadas nas redes sociais agora vale US$ 1 bilhão

No aquecido setor de empresas de inteligências artificiais, a ElevenLabs se tornou a mais nova unicórnio. Com sedes em Londres e Nova York, a empresa, fundada por ex-funcionários da Palantir e Google em 2022, especializou-se na clonagem de vozes através de IA. Esta nova rodada de Série B elevou a avaliação da empresa para mais de US$ 1 bilhão.

O investimento total foi de US$ 80 milhões e vem de fontes renomadas, incluindo Andreessen Horowitz, o fundador do Github; Nat Friedman, conhecido investidor da Uber; o ex-YC, Daniel Gross; e a Sequoia.

Com isso, o financiamento total acumulado pela ElevenLabs atinge US$ 101 milhões. Segundo Piotr Dabkowski, cofundador e CTO da ElevenLabs, os recursos serão utilizados para enfrentar desafios maiores e manter a vantagem competitiva da empresa.

O que faz a ElevenLabs?

A ElevenLabs, que lançou seu primeiro produto beta há um ano, utiliza IA para gerar dublagens de voz realistas em texto-para-fala, dublar áudio em 29 idiomas diferentes e clonar vozes.

A empresa afirma que, no último ano, seus usuários geraram mais de 100 anos de áudio, uma quantidade dez vezes maior do que a gerada até junho de 2023.

Desde sua última rodada de financiamento em junho, que captou US$ 19 milhões com uma avaliação de US$ 100 milhões, a startup aprimorou seu recurso 'Projetos', permitindo que usuários editem conteúdo de áudio de longa duração, e ajustou seu Estúdio de Dublagem para oferecer mais controle sobre a transcrição de conteúdo traduzido.

A empresa também lançou uma nova ferramenta de Classificação de Fala por IA, que permite a qualquer pessoa detectar se uma amostra carregada contém áudio gerado pela IA da ElevenLabs.

Escrutínio sobre mau-uso da plataforma

No último ano, a ferramenta foi utilizada por usuários do 4chan para criar deepfakes de celebridades com conteúdos racistas e transfóbicos.

Também, tem sido usada de forma massiva para criar conteúdos vistos como vazios e artificiais para realizar o chamado "views farm", prática que consistem em postar qualquer tipo de vídeo para conseguir visualizações em redes sociais como Instagram e TikTok.