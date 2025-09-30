EA Sports não foi a única compra: por que os games viraram prioridade nacional da Arábia Saudita

A compra de parte da EA Sports pelo governo da Arábia Saudita, por meio do fundo soberano PIF, é parte de um plano maior do país: se tornar uma potência no mercado de jogos eletrônicos.

Nesta segunda-feira, 29, foi anunciada a compra da EA Sports, criadora de jogos como Battlefield e Fifa, por US$ 55 bilhões. A aquisição foi feita por um consórcio que inclui ainda as empresas Silver Lake e Afinity Partners.

O negócio faz parte de um plano amplo. A Arábia Saudita lançou, em 2022, uma Estratégia Nacional para Games e E-Sports, para criar um ecossistema de jogos no país, capaz de envolver programadores, fabricantes de consoles, equipes de venda, de marketing e de distribuição.

Em comunicado, de janeiro deste ano, o PIF, fundo soberano do governo saudita, disse estimar, com base em dados da empresa de auditoria PwC, que o mercado global de games deverá movimentar US$ 300 bilhões em 2028.

Parte da estratégia do governo é investir em jogos voltados ao público falante de árabe, em torno de 420 milhões de pessoas que, na visão saudita, não seriam plenamente atendidas pelos jogos desenvolvidos nos EUA e em outras partes do Ocidente.

Assim, os recursos do PIF, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com quase US$ 1 trilhão de dólares em patrimônio, estão sendo usados para avançar a meta saudita. Foi criada a Savvy Games Group, que comprou empresas como a ESL Faceit, organizadora de E-Sports, além de outros negócios.

Em 2021, o PIF comprou cerca de US$ 3,3 bilhões na Activision Blizzard, marca criadora de jogos famosos, como Call of Duty e World of Warcraft).

Em agosto deste ano, a Arábia Saudita anunciou que sediará, em 2026, a primeira Copa do Mundo de E-Sports que terá edições a cada dois anos.

O governo saudita espera que a estratégia possa acrescentar US$ 13 bilhões ao PIB do país e gerar cerca de 40 mil postos de trabalho.

“O Savvy Games Group foi criado pelo PIF para impulsionar o crescimento de longo prazo da indústria global de jogos e eSports e transformar a Arábia Saudita em um polo de jogos e eSports”, disse Brian Ward, CEO do Savvy Games Group, em comunicado.

“A Savvy está na posição única de estar sediada no único país que possui uma Estratégia Nacional de Jogos e ESports. Essa estratégia faz parte da Visão 2030 e permite que a Savvy invista capital de longo prazo e com paciência para capacitar pessoas e comunidades em todo o mundo", afirma.

Menos dependência do petróleo

Os investimentos sauditas em games fazem parte de um plano chamado Visão 2030, que busca diversificar a economia do país para reduzir a dependência do petróleo, principal riqueza do país.

Os sauditas esperam que o investimento em games também ajude a gerar empregos em tecnologia e ajudar o país a avançar em tecnologia de ponta, como a inteligência artificial.

O PIF trabalha ainda na criação de uma "gaming city", uma cidade dedicada aos jogos digitais. O Qiddiya Esports and Gaming District planeja atrair 10 milhões de visitantes por ano em 2030 e servir de incubadora para 30 empresas de desenvolvimento de games.