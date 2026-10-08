Ela tem 34 agentes de IA e começa o dia às 8h: veja como a CEO da Open Machine trabalha (LinkedIn/Divulgação)
Jornalista
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16h51.
Em entrevista concedida ao Business Insider, Allie K. Miller, CEO da Open Machine, detalha como a inteligência artificial organiza a rotina de quem comanda uma empresa. Ela afirma ter cerca de 34 agentes de IA trabalhando para ela.
Agente de IA é um programa que executa tarefas de forma autônoma, com um objetivo definido, sem precisar de um comando a cada etapa. Miller fundou a Open Machine, em Nova York, em 2022, depois de passar por IBM e AWS. A consultoria atende grandes empresas em projetos de transformação com IA.
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Segundo a empreendedora, o dia dela começa por volta das 8h. A primeira hora e meia é o que ela chama de modo de triagem, período dedicado a revisar o que os agentes sinalizaram como assunto para escalar.
Os agentes cuidam de briefings matinais, triagem de e-mails e produção de relatórios para clientes. Em entrevista à Inc., ela descreveu automações que geram um resumo dos e-mails urgentes recebidos durante a noite e um briefing que percorre a agenda do dia e sugere horários de pausa.
A lógica é deixar a máquina trabalhando antes do expediente.
"Quando você acorda, sua IA já deveria estar trabalhando para você há horas."Allie K. Miller, CEO da Open Machine
Em entrevista ao Yahoo Finance, Miller afirmou que parte dos 34 agentes cuida de gestão de produto e funciona como vigia de fluxos de trabalho. Esse tipo de agente monitora uma atividade continuamente e avisa quando algo exige decisão humana.
No LinkedIn, ela dá exemplos de comandos desse tipo, como pedir que a IA observe os canais do Slack e avise se duas equipes estiverem duplicando trabalho. O Yahoo Finance relata que o custo de manter essa força de trabalho gira em torno de US$ 200 por mês.
Persona sintética é um perfil criado por IA para simular um ponto de vista, como o de um cliente ou o de um diretor financeiro cético. Miller disse à Inc. que passa os rascunhos da newsletter por oito personas que representam o público do boletim.
Ela também montou um conselho de IA com seis personas, que opinam sobre questões da empresa. A composição muda conforme a necessidade. O objetivo é testar decisões antes de levá-las a pessoas reais.
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De acordo com a Business Insider, Miller usa o recurso de voz de assistentes de IA em momentos de baixa atenção, como durante a maquiagem, e faz caminhadas ao longo do dia. Treina uma vez por semana com personal trainer e usa esteira de caminhada com frequência.
Toda quinta-feira, um agente envia a ela uma lista de eventos incomuns em Nova York. Aos fins de semana, ela se propõe a fazer ao menos uma atividade fora da zona de conforto.
O relato reúne tarefas que qualquer profissional conhece: triagem de e-mail, preparação de briefing, relatórios recorrentes e monitoramento de projetos. Miller sugeriu à Inc. uma forma de começar, que é pedir à própria IA que torne as ideias de automação “mais proativas, com autonomia responsável e voltadas à ação”.
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