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Ela tem 34 agentes de IA e começa o dia às 8h: veja como a CEO da Open Machine trabalha

Allie K. Miller, CEO da Open Machine, afirma ter cerca de 34 agentes de IA que cuidam de briefings, triagem de e-mails e relatórios para clientes

Ela tem 34 agentes de IA e começa o dia às 8h: veja como a CEO da Open Machine trabalha (LinkedIn/Divulgação)

Ela tem 34 agentes de IA e começa o dia às 8h: veja como a CEO da Open Machine trabalha (LinkedIn/Divulgação)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16h51.

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Em entrevista concedida ao Business Insider, Allie K. Miller, CEO da Open Machine, detalha como a inteligência artificial organiza a rotina de quem comanda uma empresa. Ela afirma ter cerca de 34 agentes de IA trabalhando para ela.

Agente de IA é um programa que executa tarefas de forma autônoma, com um objetivo definido, sem precisar de um comando a cada etapa. Miller fundou a Open Machine, em Nova York, em 2022, depois de passar por IBM e AWS. A consultoria atende grandes empresas em projetos de transformação com IA.

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Como começa o dia: triagem com apoio de agentes

Segundo a empreendedora, o dia dela começa por volta das 8h. A primeira hora e meia é o que ela chama de modo de triagem, período dedicado a revisar o que os agentes sinalizaram como assunto para escalar.

Os agentes cuidam de briefings matinais, triagem de e-mails e produção de relatórios para clientes. Em entrevista à Inc., ela descreveu automações que geram um resumo dos e-mails urgentes recebidos durante a noite e um briefing que percorre a agenda do dia e sugere horários de pausa.

A lógica é deixar a máquina trabalhando antes do expediente.

"Quando você acorda, sua IA já deveria estar trabalhando para você há horas."Allie K. Miller, CEO da Open Machine

Agentes que vigiam e personas que debatem

O que é um agente “vigia”

Em entrevista ao Yahoo Finance, Miller afirmou que parte dos 34 agentes cuida de gestão de produto e funciona como vigia de fluxos de trabalho. Esse tipo de agente monitora uma atividade continuamente e avisa quando algo exige decisão humana.

No LinkedIn, ela dá exemplos de comandos desse tipo, como pedir que a IA observe os canais do Slack e avise se duas equipes estiverem duplicando trabalho. O Yahoo Finance relata que o custo de manter essa força de trabalho gira em torno de US$ 200 por mês.

Conselho de personas sintéticas

Persona sintética é um perfil criado por IA para simular um ponto de vista, como o de um cliente ou o de um diretor financeiro cético. Miller disse à Inc. que passa os rascunhos da newsletter por oito personas que representam o público do boletim.

Ela também montou um conselho de IA com seis personas, que opinam sobre questões da empresa. A composição muda conforme a necessidade. O objetivo é testar decisões antes de levá-las a pessoas reais.

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A rotina fora da tela

De acordo com a Business Insider, Miller usa o recurso de voz de assistentes de IA em momentos de baixa atenção, como durante a maquiagem, e faz caminhadas ao longo do dia. Treina uma vez por semana com personal trainer e usa esteira de caminhada com frequência.

Toda quinta-feira, um agente envia a ela uma lista de eventos incomuns em Nova York. Aos fins de semana, ela se propõe a fazer ao menos uma atividade fora da zona de conforto.

Quais tarefas já podem ser delegadas

O relato reúne tarefas que qualquer profissional conhece: triagem de e-mail, preparação de briefing, relatórios recorrentes e monitoramento de projetos. Miller sugeriu à Inc. uma forma de começar, que é pedir à própria IA que torne as ideias de automação “mais proativas, com autonomia responsável e voltadas à ação”.

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