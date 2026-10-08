Ela usou IA para analisar 186 candidaturas até conseguir um emprego. Veja como

Em um mercado em que muitas candidaturas ficam sem resposta, o caso de Margareth Felicia Gono se destaca. Recém-formada em mestrado de análise aplicada, ela usou inteligência artificial para organizar a busca por trabalho e conseguiu uma vaga de senior associate na DoorDash, empresa de entregas.

O ponto de partida foi um painel de acompanhamento que reuniu 186 candidaturas, 44 contatos diretos com profissionais, 19 entrevistas e seis testes práticos. A partir desses números, ela passou a tratar cada recusa como informação para ajustar a estratégia.

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Como o painel de candidaturas funcionou

Gono alimentou o Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, com as descrições das vagas e com o próprio currículo. O sistema apontou palavras-chave ausentes e lacunas de temas em relação ao que cada anúncio pedia.

Na prática, o recurso funcionou como uma versão própria do ATS score. ATS é a sigla em inglês para sistema de rastreamento de candidatos, software que muitas empresas usam para filtrar currículos por termos relevantes. Em alguns casos, a análise indicou que se candidatar seria perda de tempo, e a vaga era descartada.

Três currículos a partir de um diagnóstico

Ela também usou a ferramenta como uma espécie de orientadora de carreira. Em relato publicado pelo Business Insider, Gono descreve que usou o Claude “quase como um parceiro”. Com essa conversa, identificou três interesses: falar com pessoas, deixar materiais visualmente bem-feitos e encontrar padrões.

O resultado foram três versões de currículo, uma para análise de dados, outra para vendas e marketing e a terceira para consultoria. Cada versão passou a ser usada nas vagas da respectiva área.

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Análise das entrevistas gravadas

Na etapa seguinte, Gono recorreu à análise de sentimento, técnica que identifica o tom emocional de um texto ou de uma fala. Aplicada às entrevistas gravadas, ela localizou trechos de hesitação, vícios de linguagem e momentos em que o entrevistador demonstrava mais interesse.

Ela também pediu ao Claude que analisasse perfis públicos de entrevistadores no LinkedIn. O objetivo era encontrar pontos em comum, profissionais e pessoais, para tornar a conversa mais natural. O processo levou a três etapas finais e a uma oferta da DoorDash.

Como adaptar o método e quais cuidados tomar

Um exemplo prático é registrar, em uma tabela simples, data, cargo, canal da candidatura, resposta e etapa alcançada. Depois de algumas semanas, é possível comparar as vagas que deram retorno com as que não deram e verificar quais termos do currículo se repetem em cada grupo.

Gravar entrevistas exige autorização dos participantes, e informações pessoais de terceiros, como o perfil de um entrevistador, devem ser tratadas com cautela. Também é preciso revisar o que a ferramenta sugere, já que a escolha das vagas e o conteúdo do currículo seguem sob responsabilidade do candidato.

A trajetória de Gono reúne quatro usos de inteligência artificial na busca por emprego: acompanhamento das candidaturas, comparação entre currículo e vaga, definição de perfis profissionais e revisão de entrevistas. O resultado do período foi uma oferta, após três etapas finais.

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