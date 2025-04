'Efeito Ghibli': uma em cada dez pessoas no mundo usam o ChatGPT, diz Sam Altman

Uma em cada dez pessoas utilizam os sistemas da OpenAI, segundo o fundador da empresa, Sam Altman. Em participação no TED, o CEO comentou que a base de usuários semanais ativos do ChatGPT havia dobrado em questão de semanas , impulsionada por novas funcionalidades, como o modo de geração de imagens inspirado no Studio Ghibli.

Ao longo da entrevista, Altman destacou que o crescimento foi acelerado após lançamentos virais, como o recurso de criação de imagens e vídeos em diversos estilos, introduzido em 25 de março. No final daquele mês, o executivo publicou na rede X que o modo Ghibli havia trazido um milhão de novos usuários em apenas uma hora .

Questionado sobre a utilização de estilos de artistas no novo recurso, Altman comentou que, futuramente, poderá haver pagamentos automáticos para os criadores que autorizarem o uso de suas obras. Atualmente, medidas estão em vigor para evitar a geração de materiais protegidos por direitos autorais.

O CEO também revelou que a OpenAI vem reduzindo as restrições sobre discurso e imagem no sistema, respondendo a um desejo de "menor censura" dos usuários, segundo ele. Outro destaque foi o lançamento de uma função de memória que permitirá ao modelo lembrar das interações anteriores, personalizando ainda mais o atendimento ao longo da vida dos usuários.

OpenAI investe em agentes autônomos

Após levantar a maior rodada privada da história, avaliada em US$ 300 bilhões, a OpenAI anunciou o foco em agentes autônomos — modelos de inteligência artificial capazes de executar tarefas e transações em nome dos usuários, com protocolos de segurança para conter possíveis desvios de comportamento.

Durante o debate, Anderson expressou preocupação com o impacto da IA nos empregos.

Altman respondeu que, como em todas as revoluções tecnológicas anteriores, novas ferramentas surgem para ampliar as capacidades humanas. "A expectativa sobre as funções vai aumentar, mas as capacidades crescerão de forma ainda mais rápida", concluiu.

A conversa completa entre Sam Altman e Chris Anderson está disponível no canal oficial do TED no YouTube.