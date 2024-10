Duolingo terá IA em videochamada para auxiliar aluno

O Duolingo, uma das plataformas de ensino de línguas mais populares do mundo, anunciou nesta terça-feira, durante sua conferência anual a Duocon, novos recursos de videochamadas e o jogo Aventura. No evento também houve a participação do vencedor do Grammy, Jon Batiste

Os assinantes do Duolingo Max poderão fazer videochamadas com a Lily, uma das personagens mais populares do Duolingo, com o auxílio de inteligência artificial.

A tecnologia por trás da videoconferência foi desenvolvida para simular um diálogo natural e proporciona um ambiente personalizado e com prática interativa que se adapta ao nível de habilidades do aluno.

As novas videochamadas estão disponíveis no iOS para os assinantes que estão aprendendo inglês, espanhol e francês.

Já no jogo Aventuras os usuários poderão explorar histórias dinâmicas, interagindo com personagens como Oscar e a própria Lily.

O jogo permite que os usuários apliquem suas habilidades linguísticas em cenários realistas, desde a verificação do passaporte até o pedido de café, por exemplo.

"Com novos recursos alimentados por IA, como as Aventuras e as Videochamadas, estamos criando formas imersivas de praticar idiomas e ganhar confiança. Essas inovações são apenas uma amostra de como aproveitamos as vantagens da tecnologia para atender melhor às necessidades da nossa comunidade global de alunos”, disse Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo

Parcerias e novidades

O Duolingo também anunciou uma parceria com a Loog, uma importante fabricante de instrumentos portáreis, para criar o piano Duolingo x Loog, um piano elétrico compacto e portátil projetado para o curso de música do Duolingo. O produto estará disponível para envio internacional primeiramente para alguns países selecionados, o que no momento não inclui o Brasil.

Com isso, os alunos terão a possibilidade de fazer as lições em um piano digital de três oitavas, que estará em pré-venda no site store.duolingo.com por US$ 249. Outra novidade é que, com a parceria com a Sony Music, agora os estudantes podem tocar junto com músicas dos seus artistas pop preferidos.

Falando em música, o Duolingo recentemente ampliou sua gama de cursos, oferecendo também música e matemática. Eles estavam disponíveis apenas para iOS, mas agora também podem ser acessados para Android.