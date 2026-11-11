Bitcoin se estabiliza enquanto ações de tecnologia sobem fortemente

O bitcoin opera perto da estabilidade nesta quarta-feira, 11, enquanto as ações de empresas de tecnologia prometem um pregão positivo. Os papéis da CoreWeave disparam 15% no pré-market após a empresa reportar US$ 3,7 bilhões de receita no terceiro trimestre, em um crescimento de 168% na base anual. Acompanhando o movimento, as ações da fabricante de chips Nvidia sobem quase 4%.

Isso significa que se formou um descolamento entre o desempenho das criptomoedas e do índice Nasdaq, que assumiram uma correlação alta recentemente.

Às 10h56 (horário de Brasília) o bitcoin tinha leve variação positiva de 0,1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 73.744.

Segundo Caio Villa, líder de produto e relacionamento da corretora Brasil Bitcoin, o bitcoin continua pressionado pela expectativa de aumento de juros dos Estados Unidos. Ontem, a divulgação de um Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) acima do esperado nos EUA levou as apostas para alta de juros a 86% na plataforma de mercados preditivos, Polymarket.

"O diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, chegou a dizer que, com núcleo do CPI nesse nível [de 0,3%], uma alta de 0,5 ponto percentual nos juros deveria estar na mesa", destaca Villa.

Na opinião do executivo, o bitcoin precisa voltar ao nível de US$ 76 mil para poder retomar o fôlego comprador e reverter essa queda das últimas semanas.

ETFs têm 4º pregão seguido de saques

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 95 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 78,2 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Este foi o quarto pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo. Somando os fluxos negativos apenas desses três dias, os ETFs de bitcoin dos EUA chegam a mais de US$ 1,1 bilhão em volume de retirada de recursos.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 1,3 milhão, também no quarto pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 27 para os 26 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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