Disputa judicial por nome suspende divulgação de startup de Jony Ive com a OpenAI

Anunciada com enorme expectativa, a parceria entre Jony Ive, ex-chefe de design da Apple responsável por transformar o hardware da empresa, e a OpenAI, criadora do ChatGPT, sofreu um revés nos últimos dias. Materiais de marketing e vídeos promocionais sobre a aquisição da io, startup de hardware de inteligência artificial fundada por Ive, foram retirados do ar em meio a uma disputa judicial por uso de marca registrada.

Usuários de redes sociais notaram neste domingo, 22, a remoção de conteúdo relacionados à compra da startup, incluindo um vídeo e um site hospedados pela própria OpenAI. O desaparecimento gerou especulações sobre possíveis problemas no acordo, estimado em US$ 6,5 bilhões e que tornaria Ive mais um bilionário da tecnologia.

De acordo com porta-vozes de Ive e da OpenAI, a decisão de retirar o conteúdo do ar está diretamente ligada a uma ação judicial movida pela IYO, que também desenvolve dispositivos de IA. Segundo a empresa, os nomes "io" e "IYO" são muito similares, o que configura violação de marca registrada.

Na semana passada, a Bloomberg já havia noticiado que um juiz nos Estados Unidos avalia proibir a OpenAI de usar o nome “io” até que o litígio seja resolvido. Um porta-voz de Jony Ive rebateu as alegações e classificou o processo como “completamente infundado”, o qual será “contestado vigorosamente”.

Por que tanta expectativa?

A parceria entre Ive e OpenAI é um dos projetos mais aguardados do setor de IA por unir a expertise em design de Ive — responsável por produtos icônicos como o iPhone e o iMac — com o avanço em modelos de linguagem promovido pela criadora do ChatGPT.

Espera-se que os resultados dessa fusão redefinam a forma como usuários interagem com a IA por meio de dispositivos físicos. Até o momento, não há confirmação se o impasse judicial afetará os planos da nova parceria.