Tesla descontinuará veículos elétricos Model S e Model X

A Tesla descontinuará os veículos elétricos Model S e Model X para "avançar em um futuro que é baseado em autonomia", comentou o CEO Elon Musk durante uma apresentação da situação financeira a investidores na manhã de quarta-feira, 28. A fala do executivo diz respeito ao próximo investimento da empresa: robôs bípedes e robotáxis autônomos desenvolvidos para fazer tarefas rotineiras.

A queda de US$ 3,3 bilhões na receita anual, somada com rápida virada da indústria de tecnologia para inteligência artificial, fez com que a Tesla decidisse encerrar a produção dos veículos na fábrica de Fremont, na Califórnia. Em vez disso, a instalação agora dará lugar ao desenvolvimento dos robôs humanoides Optimus e 'robôs-táxi' movidos por IA que serão a próxima grande aposta da companhia.

Parte do orçamento para o futuro da Tesla inclui US$ 2 bilhões destinados a aprimoramentos da IA já utilizada nos vários carros e produtos digitais da empresa. A integração dos sistemas da xAI, revelada por Musk no momento da compra do X, é uma das estratégias declaradas para fidelização e controle de clientes que se dividem entre as aquisições da empresa.

O que Musk quer com mudança de rota

"É levemente triste, mas é tempo de encerrar os programas S e X", disse Musk. A versão S, lançada em 2012, foi responsável por elevar o nome da empresa no mundo dos veículos elétricos e se tornou protótipo para diversas melhorias que vieram nos anos seguintes, servindo inclusive para a Tesla estudar formas mais baratas de manter a produção de carros conforme a tecnologia avançava.

O robotáxi Cybercab e o robô humanoide Optimus dominarão os esforços da Tesla nos próximos anos porque a empresa quer se tornar referência com produtos que promovam autonomia para o dia a dia. Musk acredita que os robôs alcançam muito mais consumidores e podem tanto recuperar a confiança que clientes possuem com a empresa como reposicionar a merca, que perdeu liderança de mercado para a BYD no ramo de veículos elétricos em 2025.

Ele reforçou que a expectativa é que mais da metade dos residentes dos Estados Unidos tenham adquirido um robô da linha até o final deste ano.

Apesar da mudança de estratégia, a Tesla destacou que o Cybertruck permanece em produção e que modelos já produzidos de ambos os carros agora descontinuados ainda serão comercializados até o estoque acabar.