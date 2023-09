Descobrindo soluções de inteligência artificial: o guia definitivo para empresas

A inteligência artificial (IA) está se tornando cada vez mais relevante no mundo dos negócios. Empresas de diversos setores estão buscando soluções baseadas em IA para aumentar receita, diminuir custo, melhorar a qualidade dos produtos e multiplicar a produtividade das equipes.

Na Exame, por exemplo, criamos a posição de Chief Artificial Intelligence Officer e uma das minhas funções principais nessa nova diretoria é estudar tudo que aparece de novidade, mostrar para pessoas de diversas áreas e ajudar elas a incorporar essas tecnologias de forma responsável e segura o mais rápido possível.

O número de produtos e soluções de IA no mercado aumenta exponencialmente a cada dia, é uma loucura achar a certa. E isso só tende a piorar.

Imagem gerada por @inventormiguel no MidJourney com o prompt: “pessoas navegando em busca de soluções de inteligência artificial num grande corredor rumo ao desconhecido” usando o print do site da Exame como referência visual.

Neste artigo, eu vou explicar como tenho feito esse processo de "mineração" de ferramentas de IA. Ele já passou por alguns refinamentos ao longo dos últimos meses até chegar no estágio atual, e continua sendo lapidado todos os dias.

Vou falar sobre as etapas de pesquisa, seleção, avaliação e implementação de soluções. Depois discuto os pontos-chave em cada etapa e dou orientações para ajudar as empresas a tomar boas decisões na hora escolher as soluções adequadas de IA para suas operações. Vamos começar!

Pesquisa de soluções de IA

É importante, antes de começar a pesquisar por ferramentas, saber qual problema você quer resolver na sua empresa. Se isso ainda não está claro, minha sugestão é dar um passo pra trás e fazer um mapeamento das principais dores. A tecnologia é um meio que vai te ajudar a resolver uma dor, você precisa saber qual é essa dor antes de procurar a solução. Com isso claro, vamos começar a pesquisa.

A pesquisa é a primeira etapa para identificar as soluções de IA disponíveis no mercado. Existem várias fontes de informações sobre soluções de IA. Relatórios de mercado, sites especializados, consultorias de tecnologia, redes sociais, eu gosto de usar várias fontes diferentes. É importante realizar uma pesquisa abrangente para ter uma visão geral das opções disponíveis.

Aqui na Exame, em breve vamos lançar o Central IA, que vai reunir uma lista de ferramentas que já avaliamos.

Durante a pesquisa, é fundamental considerar os seguintes aspectos:

1. Objetivos do negócio

Como falei, antes de iniciar a pesquisa, é importante entender claramente os objetivos do negócio e as necessidades específicas da empresa em relação à IA. Isso ajudará a direcionar a pesquisa e identificar as soluções que melhor atendam às necessidades da empresa.

2. Requisitos técnicos

Além dos objetivos do negócio, é importante levar em consideração os requisitos técnicos da empresa. Isso inclui considerar a infraestrutura existente, a compatibilidade com sistemas existentes e a capacidade de integração com outras tecnologias.

3. Reputação e experiência do fornecedor

Ao pesquisar soluções de IA, é importante avaliar a reputação e a experiência dos fornecedores. Isso pode ser feito por meio da análise de avaliações de clientes, estudos de caso e referências. É essencial escolher fornecedores confiáveis e experientes para garantir a qualidade e eficácia das soluções de IA.

4. Análise comparativa

Realizar uma análise comparativa das soluções de IA disponíveis no mercado pode ajudar a identificar as principais diferenças entre elas. Isso pode incluir recursos, funcionalidades, capacidade de personalização, suporte ao cliente e custos. Uma análise comparativa detalhada fornecerá informações valiosas para tomar uma decisão informada.

Seleção de soluções de IA

Após a pesquisa inicial, é hora de selecionar as soluções de IA que melhor atendam aos requisitos da empresa. Durante essa etapa, é importante considerar os seguintes pontos:

1. Adequação aos objetivos do negócio

Ao selecionar uma solução de IA, é fundamental garantir que ela atenda aos objetivos do negócio. A solução deve ser capaz de resolver os problemas específicos da empresa e gerar valor tangível.

2. Facilidade de implementação

A facilidade de implementação é outro fator importante a ser considerado. Uma solução de IA que requer uma implementação complexa pode ser difícil de ser adotada pelas equipes e pode levar a atrasos e problemas operacionais. Portanto, é importante escolher uma solução que seja fácil de implementar e integrar às operações existentes.

3. Suporte e treinamento

Ao selecionar uma solução de IA, é importante considerar o suporte e treinamento oferecidos pelo fornecedor. Isso é especialmente importante para garantir que as equipes da empresa possam usar efetivamente a solução e maximizar seu potencial.

4. Custo-benefício

O custo-benefício é um fator crucial na seleção de soluções de IA. É importante avaliar cuidadosamente o custo da solução em relação aos benefícios e valor que ela trará para o negócio. Isso inclui considerar os custos iniciais, custos de implantação, custos operacionais e retorno sobre o investimento.

Avaliação de soluções de IA

Após selecionar as soluções de IA, é importante avaliá-las em detalhes antes de tomar uma decisão final. Durante a avaliação, é essencial considerar os seguintes aspectos:

1. Prova de conceito (PoC)

Uma prova de conceito (PoC) é uma etapa importante na avaliação de soluções de IA. Uma PoC permite testar a solução em um ambiente real e avaliar sua eficácia e adequação às necessidades da empresa. Durante a PoC, é importante definir métricas de avaliação claras e estabelecer critérios para determinar o sucesso da solução.

2. Casos de uso

Avaliar casos de uso semelhantes pode fornecer insights valiosos sobre a eficácia da solução de IA. Ao analisar casos de uso semelhantes, é possível avaliar como a solução foi implementada em outras empresas e os resultados alcançados. Isso pode ajudar a determinar se a solução é adequada para a empresa e se pode gerar valor semelhante.

3. Feedback dos usuários

Solicitar feedback dos usuários da solução de IA pode fornecer informações valiosas sobre sua eficácia e usabilidade. É importante ouvir as experiências e opiniões dos usuários para avaliar a qualidade da solução e identificar possíveis áreas de melhoria.

4. Avaliação de riscos

Avaliar os riscos associados à solução de IA é uma etapa crítica na avaliação. Isso inclui considerar questões de segurança, privacidade, ética e conformidade. É importante garantir que a solução esteja em conformidade com as regulamentações e políticas internas da empresa.

Implementação de soluções de IA

Após a seleção e avaliação das soluções de IA, é hora de implementá-las na empresa. Durante a implementação, é importante considerar os seguintes pontos:

1. Planejamento e gerenciamento de projeto

Um planejamento cuidadoso e um gerenciamento de projeto eficaz são fundamentais para o sucesso da implementação de uma solução de IA. Isso inclui definir metas claras, estabelecer um cronograma realista, alocar recursos adequados e garantir a colaboração entre as equipes envolvidas.

2. Integração com sistemas existente

Ao implementar uma solução de IA, é importante garantir que ela possa ser integrada aos sistemas existentes da empresa. Isso pode envolver a integração com sistemas de gerenciamento de dados, CRM, ERP ou outros sistemas essenciais para as operações da empresa.

3. Treinamento e suporte

Fornecer treinamento adequado e suporte contínuo é essencial para garantir que as equipes da empresa possam usar efetivamente a solução de IA. Isso pode incluir treinamento inicial, material de suporte, sessões de perguntas e respostas e suporte técnico.

4. Monitoramento e avaliação contínua

Após a implementação da solução de IA, é importante monitorar e avaliar continuamente seu desempenho e impacto nos processos de negócios. Isso envolve coletar dados, analisar métricas de desempenho e fazer ajustes e melhorias conforme necessário.

Em resumo, a pesquisa, seleção, avaliação e implementação de soluções de IA são etapas cruciais para aproveitar ao máximo essa tecnologia transformadora. Ao seguir essas etapas e considerar cuidadosamente os pontos discutidos neste artigo, as empresas podem escolher e implementar as soluções de IA certas para suas necessidades e impulsionar a eficiência e inovação em seus negócios.

Imagem gerada por @inventormiguel com o MidJourney usando o print do site da Exame como referência e o prompt: navio navegando em um oceano cheio de água, mas em vez de água, hardware de computador e dígitos binários. O navio está indo para um lugar com nuvens belas.”

Eu uso esse guia regularmente, ele me ajuda a trazer objetividade na hora de decidir onde investir meu tempo, qual ferramenta aprender e qual levar para os meus times. A Internet está inundada de informações, muitas rasas, erradas, falsas, e sem um método para filtrar eu acabava ficando paralisado diante de tantas opções.

Espero que esse conteúdo te ajude a navegar nesses mares também.