Saber interpretar dados pode abrir portas na carreira; entenda quais competências desenvolver

A capacidade de transformar informações em decisões está ganhando espaço no mercado de trabalho. Com empresas cada vez mais orientadas por indicadores, profissionais de diferentes áreas precisam desenvolver conhecimentos que vão além da coleta de números: interpretar resultados, identificar tendências e comunicar descobertas também fazem parte dessa habilidade.

O movimento aparece no levantamento Habilidades em Alta no Brasil 2026, divulgado pelo LinkedIn. A pesquisa identificou competências que mais cresceram na plataforma e destacou conhecimentos relacionados à inteligência artificial, à tomada de decisões baseadas em dados e à liderança de projetos complexos.

O estudo também aponta a importância de competências como comunicação, storytelling, gestão de stakeholders e planejamento de recursos. A combinação indica que o domínio de ferramentas técnicas precisa estar acompanhado da capacidade de aplicar informações em situações concretas de trabalho.

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Quais competências desenvolver para trabalhar com dados?

Interpretar dados não significa necessariamente dominar programação ou trabalhar como cientista de dados. Em diferentes funções, a habilidade está relacionada à capacidade de compreender indicadores, reconhecer padrões e utilizar informações para orientar atividades e decisões.

Algumas competências ajudam a desenvolver esse repertório profissional.

1. Pensamento analítico e interpretação de indicadores

O primeiro passo é saber ler informações e compreender o que elas representam. Isso envolve interpretar métricas, comparar resultados, identificar variações e reconhecer possíveis problemas.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode analisar indicadores de campanhas para entender quais canais geram mais resultados. Já alguém de finanças pode acompanhar custos, receitas e projeções para identificar desvios no planejamento.

O desenvolvimento dessa competência também exige pensamento crítico. Um número isolado nem sempre explica uma situação. É necessário considerar o contexto, verificar a origem das informações e avaliar quais fatores podem influenciar os resultados.

2. Visualização e comunicação de dados

Outra habilidade importante é transformar informações complexas em apresentações compreensíveis. Gráficos, painéis e relatórios ajudam a organizar indicadores e facilitam a identificação de tendências.

Ferramentas como Excel, Power BI e Tableau permitem estruturar dados e construir visualizações para diferentes finalidades. Entretanto, conhecer os recursos técnicos não é suficiente.

Também é necessário desenvolver comunicação de resultados. Um analista precisa explicar o que os indicadores mostram, por que determinada mudança merece atenção e quais informações devem ser consideradas em uma decisão.

Nesse contexto, o storytelling com dados ajuda a organizar informações em uma narrativa lógica, conectando números a problemas e objetivos do negócio.

3. Conhecimento em inteligência artificial

A inteligência artificial também amplia as possibilidades de análise. Ferramentas generativas podem auxiliar na organização de informações, na identificação de padrões e na elaboração de relatórios.

Para utilizar esses recursos, é importante desenvolver letramento em IA, compreender as limitações das ferramentas e saber avaliar as respostas produzidas.

A validação das informações é especialmente relevante. Resultados gerados por sistemas de IA precisam ser conferidos, principalmente quando envolvem dados financeiros, indicadores de desempenho ou decisões que afetam outras pessoas.

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4. Visão de negócio e tomada de decisão

Interpretar indicadores ganha relevância quando o profissional consegue relacioná-los aos objetivos da organização. Isso significa compreender como resultados de uma área afetam outras atividades e quais fatores influenciam o desempenho do negócio.

Um profissional de recursos humanos, por exemplo, pode utilizar indicadores de rotatividade para identificar problemas de retenção. Na área comercial, dados sobre conversão ajudam a avaliar etapas do processo de vendas.

Essa visão integrada exige conhecimento sobre planejamento, estratégia e gestão. Também envolve priorização de problemas, avaliação de cenários e capacidade de justificar decisões com base em evidências.

5. Liderança e gestão de projetos

A análise de dados também pode apoiar a coordenação de equipes e iniciativas. Profissionais que ocupam posições de liderança precisam acompanhar indicadores, distribuir recursos e avaliar se os projetos estão alcançando os resultados esperados.

O LinkedIn destaca competências relacionadas à liderança de projetos complexos, à gestão de stakeholders e à eficiência na execução. Essas habilidades envolvem articular diferentes áreas, alinhar expectativas e transformar objetivos em planos de trabalho.

Para coordenadores e gerentes, desenvolver esse repertório pode contribuir para uma atuação mais estratégica, conectando informações operacionais às decisões de gestão.

Como desenvolver essas habilidades ao longo da carreira?

O desenvolvimento dessas competências pode combinar experiências práticas, cursos de curta duração e formações mais abrangentes. Participar de projetos que envolvam indicadores, elaborar relatórios e acompanhar métricas da própria área são algumas maneiras de aplicar os conhecimentos no cotidiano profissional.

Outra possibilidade é investir em formação executiva, especialmente em áreas que ajudam a conectar análise, gestão e estratégia. MBAs em finanças, inteligência de mercado, marketing, liderança e gestão, por exemplo, podem aprofundar conhecimentos específicos e ampliar a compreensão sobre diferentes áreas de uma organização.

A escolha da formação depende dos objetivos profissionais e das competências que precisam ser desenvolvidas. Para quem busca assumir posições de coordenação ou gestão, conhecimentos de planejamento, análise de cenários e tomada de decisão também fazem parte dessa preparação.

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Para profissionais que desejam ampliar conhecimentos em análise de dados, estratégia e gestão, as especializações podem representar caminhos de aprofundamento em diferentes frentes de atuação.

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