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Anthropic fecha acordo de US$ 3,4 bilhões para abastecer data centers de IA

Dona da Claude busca reduzir dependência de fornecedores em meio à disputa por equipamentos para abastecer data centers

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09h28.

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A Anthropic, desenvolvedora de IA, investiu US$ 3,4 bilhões para garantir fornecimento de energia a seus data centers através de geradores a gás. O acordo com a OnePWR Solutions é a maior compra individual conhecida de equipamentos de geração elétrica por uma empresa de IA, refletindo a crescente demanda por eletricidade com a expansão de data centers. A empresa assegurou equipamentos encomendados anteriormente, evitando preços mais altos.

A Anthropic, desenvolvedora da inteligência artificial Claude, fechou um acordo de US$ 3,4 bilhões para garantir o fornecimento de energia a seus data centers. A empresa assumiu encomendas de geradores a gás com capacidade total de 1,7 gigawatt (GW), em uma tentativa de reduzir a dependência de fornecedores de eletricidade.

A operação, concluída no fim de setembro com a americana OnePWR Solutions, foi revelada pelo Financial Times. Segundo o jornal, trata-se da maior compra individual conhecida de equipamentos de geração elétrica por uma desenvolvedora de IA.

O negócio mostra como a demanda por eletricidade está alterando a estratégia das empresas de tecnologia. Com a expansão dos data centers, a procura por turbinas e geradores a gás aumentou, e os prazos de fabricação de novos equipamentos passaram a se estender por anos.

Em vez de depender exclusivamente de concessionárias e fornecedores especializados, companhias de inteligência artificial começaram a investir diretamente na infraestrutura necessária para manter suas operações.

Como a Anthropic conseguiu antecipar o fornecimento de energia?

A OnePWR havia encomendado os geradores à Caterpillar dois anos antes, mas precisava de financiamento para concluir a compra. Inicialmente, a Anthropic pretendia contratar a empresa como fornecedora, mas decidiu assumir diretamente os pedidos, segundo uma pessoa familiarizada com a negociação ouvida pelo FT.

Com isso, a desenvolvedora do Claude garantiu acesso a equipamentos encomendados antes da alta dos preços, com entregas previstas para o curto prazo e os próximos dois anos.

A Anthropic não comprou a OnePWR. O acordo incluiu serviços de engenharia e construção necessários para instalar os geradores, sem transferência de funcionários da fornecedora. As empresas não comentaram a transação.

A disputa por equipamentos de energia também levou outras gigantes da tecnologia a ampliar seus investimentos no setor. A xAI, empresa de Elon Musk controlada pela SpaceX, comprou turbinas móveis a gás por US$ 2 bilhões neste ano. Já a Alphabet, controladora do Google, adquiriu a desenvolvedora de energia Intersect no fim de 2025.

Anthropic prevê quase US$ 900 bilhões em compromissos de computação

O investimento em geradores ocorre enquanto a Anthropic amplia seus compromissos financeiros para sustentar a expansão da inteligência artificial.

A empresa informou que possui quase US$ 900 bilhões em compromissos de capacidade computacional até 2045. Até então, vinha recorrendo principalmente a parceiros para garantir acesso a chips, terrenos, data centers e eletricidade.

A companhia também se prepara para uma possível abertura de capital ainda em novembro, em uma operação que pode estar entre as maiores da história, segundo o Financial Times.

Os planos de expansão, porém, enfrentam desafios financeiros. A Blackstone alertou investidores de que pode receber uma classificação de crédito especulativa, inferior ao grau de investimento anteriormente esperado.

Glossário

O que é geradores a gás?

Equipamentos que geram energia elétrica a partir de combustível a gás, usados para fornecer energia a data centers e outras instalações.

O que é OnePWR Solutions?

Empresa americana que forneceu geradores a gás à Anthropic como parte de um acordo de US$ 3,4 bilhões para garantir energia aos data centers de IA.

O que é data centers?

Instalações que abrigam servidores e equipamentos de computação, essenciais para operar serviços de IA e nuvem.

O que significa turbinas móveis a gás?

Unidades de geração de energia transportáveis que usam gás como combustível, adquiridas por empresas como a xAI para suprir necessidade de energia.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicData center

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