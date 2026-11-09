'Caos do Natal': a aposta da Coca-Cola para renovar campanha e reforçar tradição da marca

RESUMO ＋ A Coca-Cola lançou nesta segunda-feira, 9, sua campanha de Natal de 2026, que retrata o caos dos preparativos e defende que a celebração não precisa ser perfeita para criar momentos inesquecíveis. A iniciativa inclui filme, mais de 300 caravanas, ativações presenciais, experiências digitais e parcerias comerciais.

A pressão para preparar a ceia, a casa cheia de gente, os presentes de última hora e a expectativa de que tudo saia perfeito. Em vez de retratar o Natal como uma celebração sem contratempos, a Coca-Cola decidiu explorar justamente o lado caótico da data em sua campanha de 2026. A iniciativa, lançada nesta segunda-feira, 9, destaca que, "apesar do estresse", esses momentos ajudam a fazer do Natal uma data única.

"Acho que a principal mensagem é que não precisamos de um Natal perfeito para viver momentos inesquecíveis ao lado de quem amamos. Às vezes, a bagunça faz parte da celebração. É preciso abrir o coração e entender que, muitas vezes, são justamente essas experiências que tornam os encontros tão especiais", afirma Raquel Ribeiro, diretora de marketing da marca Coca-Cola no Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

A campanha também brinca com quem diz odiar o Natal por esses motivos. No filme “Spread the Spirit”, que estreia agora nas plataformas digitais e chega à TV em 1º de dezembro, a proposta é usar a temática para falar sobre o que a marca considera o principal significado da data: estar junto.

Segundo a executiva, a escolha do tema também acompanha uma estratégia mais ampla da companhia, que busca associar a marca aos momentos de consumo compartilhado. Embora Ribeiro não detalhe projeções de vendas ou metas comerciais específicas para a iniciativa, a executiva reconhece a importância da temporada para os negócios.

"O Natal é um dos momentos do ano mais importantes para a Coca-Cola, tanto pela conexão histórica e afetiva que construímos com a data quanto pelas oportunidades que ela representa para o negócio."

Tradição como ativo

A relação da Coca-Cola com o Natal é um clássico. Ao longo de décadas, a companhia construiu uma associação tão forte com a data que alguns de seus elementos visuais se tornaram parte do imaginário natalino global.

Um dos exemplos mais conhecidos é a representação moderna do Papai Noel. Em campanhas a partir da década de 1930, a Coca-Cola trabalhou com o ilustrador Haddon Sundblom, que ajudou a popularizar a imagem do personagem com roupa vermelha, barba branca e expressão acolhedora. A marca não criou o Papai Noel nem suas cores, mas teve papel importante na consolidação dessa representação na cultura popular.

No Brasil, outro símbolo dessa associação são as Caravanas de Natal. O que começou como uma ativação de marketing se transformou em uma tradição aguardada por famílias em diferentes regiões do país.

Neste ano, a operação terá mais de 300 caravanas percorrendo mais de 200 cidades brasileiras, entre 27 de outubro e 23 de dezembro.

Para Ribeiro, preservar esses símbolos é parte importante da construção de marca, mas não significa repetir a mesma comunicação todos os anos.

"Somos uma marca com mais de 140 anos de história e um dos nossos grandes desafios é justamente saber equilibrar tradição e inovação. Buscamos preservar tudo aquilo que faz parte da relação afetiva das pessoas com a Coca-Cola, ao mesmo tempo em que encontramos novas maneiras de conversar com diferentes gerações e acompanhar as transformações culturais", reforça.

Segundo a diretora da Coca-Cola, a operação das caravanas também busca incorporar características culturais dos locais por onde passa. Como exemplo, ela cita a participação de ajudantes do Papai Noel dançando passinho do funk no Rio de Janeiro, em 2025.

"Essa proximidade com os territórios, construída ao lado dos nossos fabricantes, nos ajuda a entender as particularidades de cada região e transformar esse conhecimento em experiências que realmente façam sentido para as pessoas."

Experiências físicas e digitais

Além do filme e das caravanas, a campanha de 2026 reúne ativações presenciais e digitais. Em São Paulo, a tradicional árvore de Natal da Coca-Cola será instalada no Parque Villa-Lobos, com visitação aberta ao público a partir de 14 de novembro.

No ambiente digital, a companhia retoma o Meu Papel Mágico, experiência criada para a América Latina que permite personalizar papéis de presente com fotografias, imagens e mensagens próprias. A ferramenta é gratuita e pode ser acessada por meio de um chatbot no WhatsApp. Neste ano, a novidade é a inclusão de um espaço dedicado a mensagens pessoais nos papéis personalizados.

A companhia também amplia sua presença no varejo e em ocasiões de consumo por meio de parcerias comerciais. Em colaboração com o McDonald's, quatro unidades da rede receberão ambientações natalinas imersivas: o Méqui 1000, em São Paulo, além das lojas de Ipanema, Sorocaba e Gramado. As unidades também terão ativações especiais, promoções e distribuição de um brinde exclusivo, ainda não divulgado.

A campanha inclui ainda parcerias com a Movida e a Coca-Cola Shoes, que ampliam a presença da marca em diferentes categorias e pontos de contato durante o período festivo.