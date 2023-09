Databricks, de IA, capta mais de US$ 500 milhões e alcança valor de US$ 43 bilhões

A Databricks, produtora de software de análise de dados e inteligência artificial (IA), anunciou uma captação de mais de US$ 500 milhões em sua rodada Series I, alcançando uma valuation de US$ 43 bilhões.

Esse movimento é notável, especialmente quando muitas startups em estágios avançados enfrentam cortes em suas avaliações devido à desaceleração de investimentos. Em agosto de 2021, a Databricks havia captado US$ 1,6 bilhão, atingindo uma valoração de US$ 38 bilhões.

Leia também: Esta empresa de inteligência artificial faturou US$ 1 bilhão e agora quer mais no Brasil

A lista de investidores da rodada Series I sugere uma combinação de financiamento pré-IPO e investimento estratégico. Entre os nomes estão T. Rowe Price, Morgan Stanley, Fidelity e Franklin Templeton, frequentemente associados a empresas prestes a abrir capital. No lado estratégico, destacam-se Capital One e NVIDIA.

A relação entre NVIDIA e Databricks é clara, com a Databricks intensificando suas capacidades de IA e a NVIDIA experimentando uma alta demanda por seus chips alimentados por IA. Investidores tradicionais do mercado privado, como Andreessen Horowitz e Tiger Global, também participaram da rodada.

A Databricks revelou que, no segundo trimestre encerrado em 31 de julho, sua taxa de receita anual superou a marca de US$ 1,5 bilhão. Além disso, a empresa conta com mais de 10.000 clientes em todo o mundo, sendo que mais de 300 geram receitas de US$ 1 milhão ou mais por ano.

Embora dados anteriores sugiram um crescimento mais lento, a Databricks afirmou que o último trimestre registrou o "maior crescimento incremental de receita" em sua trajetória.

A captação recente sinaliza mais uma atualização do que uma recarga para a Databricks. O novo capital pode proporcionar à empresa maior flexibilidade para movimentos estratégicos, considerando a crescente competição no mercado de IA.