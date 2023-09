Com auxílio do ChatGPT, mãe descobre síndrome rara do filho

Nos Estados Unidos, uma mãe conseguiu descobrir a doença rara de seu filho com a ajuda de um 'conselheiro' inesperado: o ChatGPT. Courtney visitou 17 médicos em três anos, mas só conheceu o diagnóstico de Alex após alimentar a inteligência artificial generativa com um compilado de informações médicas que coletou nas consultas.

A criança começou a sentir dor aos 4 anos de idade. De acordo com os pais, Alex começou a ter comportamentos atípicos como surtos de raiva e mastigar coisas. Com o tempo, ele foi desenvolvendo dificuldade para respirar, desequilíbrio ao andar, enxaquecas e exaustão.

Nas visitas aos médicos (dentista, ortodontista, fisioterapeuta, neurologista...), Alex costumava receber um diagnóstico que explicava apenas um dos sintomas, e não o conjunto. A mãe de Alex, então, foi ao ChatGPT na esperança de encontrar um diagnóstico.

“Examinei linha por linha tudo o que estava nas notas dele (de ressonância magnética) e conectei ao ChatGPT”, disse Courtney ao portal Today. A IA generativa respondeu com o nome de uma condição rara: síndrome da medula ancorada.

Indo atrás do diagnóstico oficial, a mãe de Alex entrou num grupo de Facebook para famílias de crianças com a síndrome rara. As histórias publicadas no fórum eram parecidas e, então, Courtney marcou uma consulta com um neurocirurgião da área.

Segundo Courtney, ao olhar as imagens de ressonância magnética, o médico identificou imediatamente onde a coluna estava 'amarrada'.

O que é a síndrome da medula ancorada?

Com auxílio do ChatGPT, Courtney descobriu que seu filho Alex poderia ter síndrome da medula ancorada. A condição acontece quando um tecido da medula espinhal forma ligações que limitam seu movimento.

É como se a "medula espinhal estivesse presa a alguma coisa", explicou a Dra. Holly Gilmer ao Today. À medida que o corpo humano cresce, a medula não consegue acompanhar o alongamento da coluna.

A sídrnome está associada à espinha bífida, condição na qual a coluna vertebral não se forma normalmente e os nervos ficam expostos. O tipo de Alex, porém, é "oculto", por isso a dificuldade de identificar a doença. "Ele tem como se fosse uma marca de nascença no topo das nádegas e um umbigo torto", contou Courtney.

Sinais como esse normalmente passam despercebidos por médicos na hora do nascimento do bebê, explica a doutora Gilmer, o que atrasa o diagnóstico.