Dá para trabalhar com IA sem programar? O que o mercado exige e quando o código importa

Saber programar deixou de ser pré-requisito para usar inteligência artificial no trabalho, mas isso não significa que bastem curiosidade e acesso a um chatbot. Pesquisas de mercado reunidas pela EXAME mostram que as empresas pedem outro tipo de preparo de profissionais de áreas como vendas, RH, finanças e comunicação.

O que o mercado já mostra sobre o uso de IA

A Pesquisa de Tendências 2026 da Catho aponta que 58% dos profissionais recorreram à IA no trabalho em 2025, alta de 19% sobre o levantamento anterior. Para Eber Duarte, CTO da Redarbor Brasil, dona da Catho, as empresas procuram pessoas capazes de interpretar informações, automatizar processos e usar a tecnologia de forma crítica. Ele afirma que até quem não atua com tecnologia precisa entender como a IA influencia processos, clientes e resultados.

Quer aprender a usar IA na prática, sem precisar programar? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas online por R$ 37. Garanta sua vaga!

Quais conhecimentos pesam em funções não técnicas

O estudo Habilidades em Alta no Brasil 2026, do LinkedIn, mostra que, ao lado da procura por conhecimentos técnicos como LLMs e cibersegurança, competências comportamentais como escuta ativa, pensamento sistêmico e liderança estratégica se tornam indispensáveis para conectar áreas das empresas. Na rotina, isso significa saber formular boas instruções para as ferramentas, conferir as respostas, proteger dados sensíveis e traduzir resultados para gestores.

Julgamento crítico vem antes da técnica

O Gartner projeta que, em 2026, metade das organizações globais passará a exigir avaliações de habilidades “livres de IA”, por receio de que o uso excessivo da IA generativa enfraqueça o pensamento crítico. A tendência é que o recrutamento valorize resolução de problemas, avaliação de evidências e capacidade de decidir sem apoio da tecnologia. Ou seja, quem usa IA sem saber questionar o resultado tende a perder espaço.

Quando a programação faz diferença

Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half na América do Sul, afirma que o avanço tecnológico não elimina a importância das competências humanas. Segundo ele, quem une automação, tomada de decisão e visão estratégica leva vantagem competitiva.

Já em funções de desenvolvimento, treinamento e implementação de modelos, como engenharia de IA e machine learning, o conhecimento técnico segue sendo requisito. Para esses cargos, lógica de programação e domínio de linguagens como Python continuam a fazer diferença na contratação e no salário.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

Como começar sem escrever código

Um caminho realista para quem não programa é escolher uma tarefa da própria rotina, como resumir relatórios, qualificar leads ou organizar dados de uma planilha, e testar ferramentas de IA nela. Vale medir o tempo economizado, comparar a qualidade do resultado com o trabalho manual e registrar o que funcionou. Esse histórico ajuda a mostrar valor em avaliações internas e em processos seletivos.