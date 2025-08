Criar uma IA é como construir uma bomba nuclear, diz 'pai' do ChatGPT

Para Sam Altman, o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) pode ser comparável ao Projeto Manhattan, responsável pela criação da bomba atômica em 1945. Em entrevista ao podcast do influenciador Theo Von, publicado em 23 de julho, o CEO da OpenAI revelou a inquietação dos cientistas diante do poder da tecnologia que estão ajudando a criar.

“Às vezes, a sensação é de estar diante de algo que pode ser ótimo ou extremamente perigoso. E a pergunta que paira é: o que fizemos?”, disse Altman. “Há uma corrida para alcançar algo, mas ninguém sabe exatamente o que é isso”, afirmou Altman, ao falar sobre a disputa entre empresas para dominar o mercado de IA.

Altman defende que o avanço da IA exige estruturas de controle semelhantes às usadas na regulação de armas nucleares. Ele já sugeriu a criação de um órgão internacional para supervisionar o uso da tecnologia, inspirado em entidades como a Comissão Reguladora Nuclear dos EUA.

O desafio, segundo ele, é que a IA é uma tecnologia descentralizada, de fácil disseminação global e difícil contenção. Para Altman, isso amplia os riscos de acidentes e perturbações sociais profundas, caso não haja uma governança clara e coletiva.

Impacto nas crianças e na sociedade

Apesar das preocupações com a IA, Altman destacou outro ponto que o preocupa mais no curto prazo: o impacto das redes sociais no desenvolvimento infantil. Segundo ele, a lógica de “scroll infinito” e vídeos curtos pode alterar o cérebro das crianças profundamente, mais do que a inteligência artificial.

“Essa liberação constante de dopamina parece estar afetando o desenvolvimento cognitivo”, afirmou. Altman também se mostrou apreensivo com os chamados “companheiros de IA” — sistemas que simulam relacionamentos e amizades.

Para Altman, prever o impacto real da IA é impossível. “Em 1900, ninguém poderia imaginar como seria 2000. E em 2000, menos ainda se podia prever 2100”, afirmou. Ele reconhece que a tecnologia pode transformar a sociedade radicalmente, para o bem ou para o mal, e que o papel dos criadores é" agir com responsabilidade diante dessa incerteza".