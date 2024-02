Conheça 3 inteligências artificiais para turbinar o marketing digital

Na era digital em que vivemos, a inteligência artificial (IA) tem se tornado uma peça-chave para impulsionar as estratégias de marketing das empresas. Com o avanço tecnológico, ferramentas de IA estão cada vez mais sofisticadas, oferecendo soluções inovadoras para os desafios de várias áreas, uma das mais impactadas é o marketing.

Como diretor de inteligência artificial e coordenador dos cursos de pós-graduação em IA para negócios da EXAME, tenho o privilégio de testar várias ferramentas e vou fazendo um curadoria minuciosa para os alunos dos nossos cursos de pós graduação.

Além disso, sou responsável pelos treinamentos Incompany em IA para empresas. O Incompany visa treinar os colaboradores para que consigam apredender e aplicar IA em suas respectivas áreas, aumentando produtividade, reduzindo tempo e custos dependendo da área.

Neste artigo, destacarei três ferramentas de inteligência artificial que eu uso diariamente.

O LinkedIn transformou-se em uma plataforma essencial para profissionais do mundo corporativo. A Taplio é uma ferramenta de inteligência artificial impulsada pelo GPT-4 que me ajuda a desenvolver minha presença no LinkedIn.

As funcionalidades principais incluem a criação e programação de publicações, a realização e nutrição de relacionamentos na plataforma, análise estatística de comportamentos no LinkedIn, e até a geração de carrosséis (formato de postagem com múltiplas imagens).

Além destas funcionalidades, oferece uma extensão do Chrome para facilitar o acesso e manuseio da ferramenta. Esta IA é capaz de ajudar a aumentar o alcance, engajamento e seguidores na plataforma do LinkedIn.

Dedico diariamente apenas 10 minutos para postar praticamente todos os dias na rede

Writesonic é uma plataforma de inteligência artificial (IA) de conteúdo, seja blogs, postagens em redes sociais, descrições de produtos, cópias de anúncios, roteiros e muito mais.

Com um design intuitivo e fácil de usar, a Writesonic elevou o processo de criação dos meus conteúdos a um novo patamar, proporcionando textos otimizados para SEO e mantendo meu jeito de escrever, “copiando meu estilo” dos livros que escrevi no passado.

Imagine ter uma equipe de produção de vídeo a seu dispor, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Uma equipe capaz de criar personagens virtuais realistas, converter texto em fala natural e densa de emoção, e produzir vídeos impressionantes em questão de minutos.

Isso é o HeyGen, uma revolução na criação de vídeo. Eu criei meu clone artificial na ferramenta e produzo vídeos toda a semana para alimentar meus canais digitais.

Descubra outras ferramentas

Taplio, Writesonic e HeyGen são apenas a ponta do iceberg quando falamos sobre o impacto transformador da inteligência artificial no marketing digital. Existem milhares de outras ferramentas que estão redefinindo as estratégias de negócios online.

Nos cursos, não só apresento a melhor forma de usar cada ferramenta individualmente, mas também mostro como integrá-las para extrair o máximo de suas capacidades.

Pensando nas empresas, seja o responsável por promover a evolução! Capacite seus colaboradores, aprenda como reduzir tempo e custos com a implementação.

Saiba mais como nosso treinamento incompany em IA funciona aqui.