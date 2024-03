Na China, Congresso do Povo demonstra unidade por trás da visão de Xi sobre grandeza nacional

O Congresso Nacional do Povo da China encerrou sua sessão anual nesta segunda-feira, 11, com a habitual demonstração de apoio quase unânime aos planos elaborados para levar adiante a visão do líder do Partido Comunista e presidente do país, Xi Jinping.

O Congresso Nacional do Povo, com quase 3 mil membros, aprovou uma lei revisada do Conselho de Estado que orienta a versão chinesa do gabinete a seguir a visão de Xi. A votação foi de 2.883 contra oito, com nove abstenções. Outras medidas foram aprovadas por margens igualmente amplas. O maior número de votos negativos foi registrado para o relatório anual da Suprema Corte que foi aprovado por 2.834 votos a 44.

Em um breve discurso de encerramento, o presidente do Comitê Permanente responsável pelo Congresso, Zhao Leji, pediu ao povo que se unisse mais estreitamente sob a liderança do Partido Comunista "com o camarada Xi Jinping em seu centro".

O evento de uma semana, repleto de reuniões cuidadosamente planejadas para não permitir surpresas, destacou como a política da China se tornou cada vez mais calibrada para elevar Xi. Antes os líderes do partido que dirigem o Conselho de Estado costumavam ter muito mais liberdade para definir a política econômica, afirmou o bolsista de Política Chinesa do Asia Society Policy Institute, Neil Thomas, em um comentário enviado por e-mail.

A agenda de segunda-feira não contou com a habitual coletiva de imprensa de encerramento do primeiro-ministro, Li Qiang, e a decisão de descartá-la enfatiza o status relativamente fraco do líder número dois do partido. Seus antecessores desempenharam um papel muito maior na liderança de políticas econômicas importantes e a coletiva de imprensa, realizada na maioria dos anos desde 1988, era o único momento em que os jornalistas podiam questionar diretamente um líder de alto nível chinês.

À medida que o Partido Comunista defende a inovação e a autossuficiência em tecnologia para construir uma economia moderna, rica e com "nova qualidade produtiva", ele está se apoiando fortemente em uma ideologia mais abertamente comunista. Xi fortaleceu o papel do partido em todo o espectro, desde a cultura e a educação até a gestão corporativa e o planejamento econômico.

As ordens endossadas pelo Congresso também incluem pedidos para garantir a segurança nacional e a estabilidade social, em um momento em que a perda de empregos e o pagamento insuficiente de salários provocaram um número crescente de protestos.