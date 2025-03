China avança na redução de custos logísticos e expande integração de transportes

Durante coletiva de imprensa no “Canal dos Ministros”, na manhã desta terça-feira, durante a Terceira Sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, Liu Wei destacou a importância de um mercado de transportes unificado e aberto como parte essencial da estrutura econômica do país. Uma das principais medidas, segundo ele, é a redução dos custos logísticos.

Os custos logísticos da China são compostos por três principais elementos: transporte, armazenagem e gestão, sendo o transporte o mais oneroso, representando mais de 50% do total. Para reduzir esses custos e aumentar a eficiência do setor, o Ministério dos Transportes, em parceria com outros departamentos, implementou um plano de ação focado em cinco modais: ferrovias, rodovias, transporte aquaviário, aviação civil e serviços postais.

Segundo Liu Wei, os primeiros resultados já são visíveis: em 2024, os custos logísticos foram reduzidos em aproximadamente RMB 400 bilhões, dos quais RMB 280 bilhões foram economizados apenas em transporte.

Estratégias para redução de custos logísticos

Para atingir essa meta, o governo chinês adotou três estratégias principais: a reestruturação da matriz de transportes, o fortalecimento dos hubs logísticos e a promoção do transporte multimodal.

Mudanças na matriz de transportes

O Ministério dos Transportes tem incentivado a migração de cargas a granel e contêineres de longa distância do modal rodoviário para ferrovias e hidrovias, que apresentam menor custo e impacto ambiental. Desde 2017, essa transição resultou em um crescimento de mais de 30% no volume de cargas ferroviárias e de 40% no transporte aquaviário.

Como parte do “Plano de Rede de Transporte Integrado Nacional”, 20 cidades foram designadas como hubs internacionais e outras 80 como hubs nacionais. Nos últimos dois anos, o governo investiu na melhoria da infraestrutura logística, financiando mais de 500 projetos em 37 cidades com o objetivo de elevar a eficiência do transporte de cargas.

Expansão do transporte multimodal

A integração entre diferentes modais também avançou. O transporte ferroviário-aquaviário registra crescimento anual de mais de 15%, impulsionado pela implementação de padrões unificados, “guias eletrônicas” e documentos padronizados para todo o processo logístico.

O avanço da infraestrutura de transportes na China foi destacado por Liu Wei. O país possui a maior malha ferroviária de alta velocidade do mundo, com 48.000 quilômetros, além de 190.000 quilômetros de rodovias. A rede nacional de transporte integrado ultrapassa 6 milhões de quilômetros, com 90% da estrutura prevista no plano de “6 eixos, 7 corredores e 8 canais” já concluída.

Com a maior circulação de pessoas e mercadorias do mundo, a China consolidou sua posição como uma potência logística. No transporte marítimo internacional, a frota chinesa é a maior do planeta. Durante os 40 dias do feriado do Festival da Primavera, foram registradas 9,02 bilhões de viagens intermunicipais, um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, houve uma significativa redução no congestionamento de rodovias, refletindo a modernização da infraestrutura viária do país.