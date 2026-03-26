Como uma startup sou IA para combater falsificações de arte com cópias robóticas

A falsificação de obras de arte é um mercado que movimenta bilhões de dólares anualmente. Segundo a Art Legacy Institute, estima-se que o valor das falsificações no mercado global de arte atinja entre 4 a 6 bilhões de dólares a cada ano, com casos envolvendo desde grandes mestres como Picasso até artistas contemporâneos como Banksy.

Mas uma startup canadense está tentando mudar esse cenário usando uma combinação de robôs e inteligência artificial para detectar e combater essas cópias fraudulentas.

A Acrylic Robotics, uma startup de Toronto, foi fundada pela artista visual e engenheira mecânica Chloë Ryan, se uniu ao família do artista indígena canadense Norval Morrisseau para treinar uma IA capaz de identificar falsificações de arte com precisão impressionante, e até mesmo gerar réplicas robóticas que podem ser usadas para restaurar o mercado de arte.

O artista, falecido em 2007, tem sido uma das figuras mais copiadas no mercado de arte canadense. Seu trabalho, que mistura temas de deslocamento territorial e racismo, é altamente valorizado, o que tem atraído falsificações em massa.

O objetivo inicial da Acrylic Robotics era usar robôs para criar réplicas autorizadas de obras de arte, com a permissão dos artistas.

O robô, projetado para imitar os gestos humanos de pintura, utiliza IA para analisar dados como pressão do pincel, velocidade e movimentos, criando réplicas com um nível de detalhe tão preciso que são difíceis de distinguir das originais.

A crescente ameaça das falsificações de arte

O mercado de arte falsificada nunca foi tão lucrativo. Com o aumento do valor das obras e o crescente número de colecionadores, falsificadores têm usado técnicas cada vez mais sofisticadas para criar réplicas que desafiam até os olhos mais treinados.

As autoridades e especialistas têm trabalhado para desmantelar redes criminosas, como no caso recente na Itália, onde uma quadrilha foi desbaratada com mais de 200 milhões de dólares em obras de arte falsificadas.

Entretanto, as falsificações não se limitam à reprodução simples. As cópias sofisticadas e as imitações hiper-realistas estão se tornando cada vez mais comuns, tornando a detecção um desafio, e foi nesse contexto que a Acrylic Robotics entrou em cena.

A estratégia de combate às falsificações: ensino e autenticidade

O espólio de Morrisseau está utilizando essas réplicas para treinar a IA e criar um sistema robusto de detecção de falsificações. Além disso, as réplicas criadas pelo robô não são vendidas como originais, mas como cópias claramente identificadas, com o consentimento da família do artista.

Fonte: Wikimedia Commons

Essas cópias não só ajudam a proteger a autenticidade das obras de Morrisseau, mas também podem gerar receita que será revertida em projetos de restauração de arte e desenvolvimento da IA.