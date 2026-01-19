Fundadores de startups de IA estão cada vez mais jovens e liderando bilhões — saiba o motivo

Bill Gates e Mark Zuckerberg fundaram suas empresas aos 19 anos e se tornaram sinônimos de disrupção tecnológica. Agora, uma nova geração está repetindo o feito — com uma diferença: eles estão fazendo isso ainda mais rápido.

Segundo relatório da Antler, empresa global de capital de risco, a idade média dos fundadores de startups de inteligência artificial que se tornaram unicórnios caiu de 40 anos, em 2021, para 29 anos em 2024.

A pesquisa analisou mais de 1.600 unicórnios e 3.500 fundadores em todo o mundo. O dado revela uma tendência clara: o protagonismo no universo da IA está cada vez mais nas mãos de jovens empreendedores, que chegam ao mercado já fluentes nas tecnologias emergentes, com ritmo acelerado de execução e mentalidade voltada para inovação contínua. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Startups de IA crescem mais rápido e quebram padrões corporativos

Startups de inteligência artificial estão atingindo o status de unicórnio em média dois anos mais rápido do que empresas de outros setores. O ciclo tradicional de maturação empresarial, que envolvia décadas de experiência corporativa antes de empreender, está sendo substituído por trajetórias que nascem em laboratórios acadêmicos, hackathons e dormitórios universitários.

Exemplo emblemático é o de Alexandr Wang, ex-CEO da Scale AI — empresa avaliada em US$ 29 bilhões — que, aos 29 anos, assumiu a liderança da nova unidade de pesquisa de IA da Meta, substituindo ninguém menos que Yann LeCun, um dos pioneiros da inteligência artificial.

Outro caso é o da Mercor, avaliada em mais de US$ 10 bilhões, co-fundada por três jovens de apenas 22 anos. Já a AnySphere, focada em codificação assistida por IA, também foi fundada por empreendedores na faixa dos 20 anos.

Para o investidor Fridtjof Berge, da Antler, o fator decisivo deixou de ser a experiência prévia no mercado.

“Hoje importa menos ter anos em cargos corporativos. O diferencial está em saber agir rápido, testar, errar e evoluir constantemente”, afirmou.

Oportunidade para jovens brasileiros: saber programar é só o começo

A ascensão dos fundadores jovens em IA também lança um alerta e uma oportunidade para jovens talentos brasileiros: o mercado global está aberto para quem sabe unir domínio técnico, capacidade de liderança e visão de produto.

Dominar linguagens de programação, compreender os fundamentos de machine learning e saber construir MVPs com agilidade são requisitos básicos — mas se destacar vai além disso.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

A era da IA exige ação com propósito. Significa sair da passividade do consumo de tecnologia e entrar no jogo da construção. Entender as dores reais do mercado, prototipar soluções, testar hipóteses e estar conectado com as fronteiras do conhecimento se tornou o novo padrão de excelência.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!