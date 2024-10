Como pagar um investidor? Transição da OpenAI gera desafio para Microsoft, que aportou US$ 14 bi

1/6 SEATTLE, WASHINGTON - MARCH 19: A Microsoft sign is seen at the company's headquarters on March 19, 2023 in Seattle, Washington. (Photo by I RYU/VCG via Getty Images) (O campus da Microsoft em Redmond, Washington, é um vasto complexo de 500 acres, abrigando mais de 50.000 funcionários, tornando-se uma verdadeira "cidade" tecnológica.)

2/6 Seattle, USA - Sep 2, 2020: The Gates Foundation in the South Lake Union neighborhood late in the day. (Com mais de 100 edifícios, o campus possui diversas comodidades, como restaurantes, academias, clínicas médicas e até uma loja da Microsoft, proporcionando conforto e conveniência.)

3/6 A replica of a board room at The Hive, a Microsoft Corp. test center, in Redmond, Washington, U.S., on Thursday, March 3, 2022. Microsoft Corp. has begun calling employees back to its headquarters in recent weeks, but its return-to-office strategy hinges on hybrid work. Photographer: Chona Kasinger/Bloomberg via Getty Images (A sede possui um "Treehouse Office", um escritório na árvore que oferece um ambiente de trabalho alternativo e inspirador em meio à natureza, incentivando a criatividade dos funcionários.)

5/6 A workspace inside Building 21 at the Microsoft Campus in Redmond, Washington, U.S., on Thursday, March 3, 2022. Microsoft Corp. has begun calling employees back to its headquarters in recent weeks, but its return-to-office strategy hinges on hybrid work. Photographer: Chona Kasinger/Bloomberg via Getty Images (O complexo inclui um "Microsoft Garage", um espaço de inovação onde os funcionários podem experimentar e desenvolver novos projetos, promovendo a cultura de criatividade e empreendedorismo.)