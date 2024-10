OpenAI alcança valor de US$ 157 bilhões após nova rodada de captação

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 2, a conclusão de uma rodada de captação de US$ 6,6 bilhões, dobrando sua avaliação de mercado para US$ 157 bilhões em apenas nove meses. A rodada foi liderada pela Thrive Capital, com participação de gigantes como Microsoft, Nvidia, SoftBank e o fundo de investimento dos Emirados Árabes, MGX.

Desde que lançou o chatbot ChatGPT em 2022, a empresa catalisou o interesse em startups focadas em IA. Seu rápido crescimento financeiro reflete o entusiasmo contínuo da indústria tecnológica com a inteligência artificial, apesar de preocupações quanto à segurança e eficácia da tecnologia.

Contudo, mesmo com o aumento da receita, que deve chegar a US$ 3,7 bilhões em 2024, a OpenAI enfrenta desafios significativos. A empresa deve perder cerca de US$ 5 bilhões este ano devido aos altos custos de operação de suas tecnologias, como o ChatGPT. O número de funcionários também subiu, passando de 1.700 após a contratação de mais de 1.000 novos colaboradores nos últimos meses.

A Thrive Capital investiu US$ 1,3 bilhão na OpenAI, sendo US$ 750 milhões de seu próprio fundo. A empresa ainda pode injetar mais US$ 1 bilhão até 2025, mas outros investidores não têm essa opção.

Por outro lado, a estrutura da empresa continua sendo fonte de tensão. Em 2023, o CEO Sam Altman foi inesperadamente demitido pelo conselho, sendo reintegrado dias depois, mas a saída de altos executivos, como o cientista-chefe Ilya Sutskever, complicou a gestão da empresa. Recentemente, a CTO Mira Murati e outros membros-chave da equipe de pesquisa também se desligaram.

Desafios e estrutura atípica

A incerteza interna acontece enquanto a OpenAI planeja se transformar em uma empresa com fins lucrativos. Fundada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, a companhia foi convertida em uma estrutura de "lucro limitado" para atrair investimentos.

Se essa transformação para o formato de empresa lucrativa não ocorrer nos próximos dois anos, a captação poderá ser convertida em dívida.