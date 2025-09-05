Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Executivos que estudam IA têm salários até 40% maiores, diz estudo

Pesquisa revela que dominar competências de inteligência artificial se transforma em vantagem salarial estratégica para líderes

(claudenakagawa/Getty Images)

(claudenakagawa/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17h15.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A inteligência artificial deixou de ser tema reservado à tecnologia para tornar-se investimento essencial na carreira executiva. 

Para líderes, essa diferença salarial não é apenas um número, é a prova de que falar a “linguagem da máquina” se tornou vantagem competitiva.

O estudo que mostra o impacto salarial das habilidades de IA

Ainda segundo o estudo conduzido pelo Oxford Internet Institute e pelo Center for Social Data Science, foram analisados cerca de 25 mil trabalhadores e 962 tipos de habilidades. 

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Aqueles que dominam competências ligadas à IA, especialmente combinadas com outras habilidades relevantes, podem alcançar salários até 40% maiores que a média.

Por que competências em IA valem mais que certificados formais

Um levantamento recente da Foote Partners’ IT Skills and Certifications Pay Index, baseado em dados de quase 5 mil empresas, constatou que habilidades práticas em IA oferecem bônus salariais de 19% a 23%, enquanto certificações formais geram incrementos médios de apenas 9% a 11%. 

O mercado valoriza a experiência aplicada mais do que títulos acadêmicos quando se trata de IA.

IA não é só tecnologia, é valorização estratégica

Estudo do Phys.org revela que, em áreas técnicas e de engenharia, cargos que exigem conhecimento em IA chegam a pagar até 36% a mais do que funções semelhantes que apenas exigem diploma universitário. 

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Isso reforça a tendência: competência prática vem se tornando mais valiosa que títulos formais, especialmente quando se trata de inteligência artificial.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Você sabe falar a linguagem da IA? Sua carreira depende disso

As quatro ferramentas de IA que estão revolucionando a produtividade e o lucro de líderes

Não sabe nada sobre IA? Estas dicas provam que nunca é tarde para começar

Não cometa esse erro se você quer assumir cargo de liderança

Mais na Exame

Mundo

Starmer nomeia Yvette Cooper como chanceler do Reino Unido no lugar de David Lammy

Carreira

Você sabe falar a linguagem da IA? Sua carreira depende disso

Economia

Alexandre Silveira diz que governo vai discutir conclusão de Angra 3 até o fim de setembro

Brasil

Santos-Guarujá: Mota Engil vence leilão do primeiro túnel imerso do Brasil