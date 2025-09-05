Executivos que estudam IA têm salários até 40% maiores, diz estudo

A inteligência artificial deixou de ser tema reservado à tecnologia para tornar-se investimento essencial na carreira executiva.

Para líderes, essa diferença salarial não é apenas um número, é a prova de que falar a “linguagem da máquina” se tornou vantagem competitiva.

O estudo que mostra o impacto salarial das habilidades de IA

Ainda segundo o estudo conduzido pelo Oxford Internet Institute e pelo Center for Social Data Science, foram analisados cerca de 25 mil trabalhadores e 962 tipos de habilidades.

Aqueles que dominam competências ligadas à IA, especialmente combinadas com outras habilidades relevantes, podem alcançar salários até 40% maiores que a média.

Por que competências em IA valem mais que certificados formais

Um levantamento recente da Foote Partners’ IT Skills and Certifications Pay Index, baseado em dados de quase 5 mil empresas, constatou que habilidades práticas em IA oferecem bônus salariais de 19% a 23%, enquanto certificações formais geram incrementos médios de apenas 9% a 11%.

O mercado valoriza a experiência aplicada mais do que títulos acadêmicos quando se trata de IA.

IA não é só tecnologia, é valorização estratégica

Estudo do Phys.org revela que, em áreas técnicas e de engenharia, cargos que exigem conhecimento em IA chegam a pagar até 36% a mais do que funções semelhantes que apenas exigem diploma universitário.

Isso reforça a tendência: competência prática vem se tornando mais valiosa que títulos formais, especialmente quando se trata de inteligência artificial.

