Inteligência Artificial

Como a IA tem mudado o cérebro dos adolescentes, segundo Oxford

Pesquisa com adolescentes do Reino Unido mostra que o uso de ferramentas de inteligência artificial na escola aumenta a velocidade, mas compromete a profundidade e a capacidade de pensar criticamente

ChatGPT: gigantes do Vale do Silício defendem que saber aprender vale mais que um diploma na era da IA (Kenneth Cheung/iStockphoto)

ChatGPT: gigantes do Vale do Silício defendem que saber aprender vale mais que um diploma na era da IA (Kenneth Cheung/iStockphoto)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h14.

A inteligência artificial (IA) está mudando não só a forma como uma geração aprende, mas também como pensa. Uma nova pesquisa da Oxford University Press com 2.000 estudantes britânicos (entre 13 e 18 anos) revela que 8 em cada 10 adolescentes usam ferramentas de IA nos trabalhos escolares e de casa.

Muitos alunos disseram que a tecnologia ajuda a "pensar mais rápido" e "resolver questões difíceis". Contudo, especialistas alertam que essa fluência traz um custo.

"Os estudantes de hoje começam a pensar junto com as máquinas, ganhando fluência e velocidade no processamento de ideias, mas, às vezes, perdem a profundidade que vem de pausar, questionar e pensar de forma independente," afirmou Erika Galea, diretora do Educational Neuroscience Hub Europe e coautora do relatório.

Galea define esse fenômeno como "cognição sintética," um novo tipo de pensamento que emerge na chamada "geração nativa da IA."

Dependência e perda de habilidades

Embora mais de 90% dos estudantes afirmem que a IA ajudou a desenvolver pelo menos uma habilidade acadêmica, uma parcela significativa percebe um dano colateral:

  • 6 em cada 10 dizem que a IA prejudica outras habilidades;
  • Um quarto dos entrevistados afirma que a ferramenta tornou o aprendizado "fácil demais";
  • 1 em cada 10 relata que a tecnologia limitou sua criatividade e reduziu a necessidade de pensamento crítico;
  • Um adolescente de 13 anos chegou a dizer que se tornou "dependente" da ferramenta.

Professores compartilham a preocupação. A pesquisa mostra que 51% dos alunos desejam orientações mais claras das escolas sobre o uso responsável das ferramentas de IA.

Os pesquisadores de Oxford defendem que o sistema educacional deve evoluir para ensinar com a IA sem deixar os alunos pensarem como ela.

"A IA mudou o como aprendemos, mas não o porquê," disse Olga Sayer, professora e coautora do relatório. "O objetivo final da educação permanece o mesmo: pensar de forma independente e criativa, e crescer como pessoa."

O estudo conclui que, sem uma orientação cuidadosa, a próxima geração de alunos, fluente em IA, corre o risco de se tornar pensadores "sintéticos": rápidos, eficientes e capazes, mas sem a profundidade que o aprendizado verdadeiro exige.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialJovens

Mais de Inteligência Artificial

Eles criaram uma startup de IA que recruta pessoas e levantaram US$ 20 milhões em financiamento

IA já escreve 90% do código da Anthropic, mas CEO considera engenheiros essenciais

Futuro financeiro: por que esse CEO acredita que a IA dominará seu dinheiro?

Windows lança atualizações de IA no Windows 11; veja quais são

Mais na Exame

Casual

Under Armour aposta nos esportes coletivos para conquistar a geração Z

Pop

Maior youtuber do mundo, MrBeast prepara investida no setor financeiro

Um conteúdo Esfera Brasil

Novo controle parental do ChatGPT atende exigências da LGPD, diz especialista

Brasil

Energia nuclear: Brasil precisaria de mais três novas usinas como Angra 3 até 2050