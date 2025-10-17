Semana de trabalho de 3 dias pode estar mais perto do que nunca graças à IA

Quem não gosta de trabalhar às segundas ou sextas-feiras pode ter menos tempo de espera. O bilionário e líder de agências de talentos e esportes de Hollywood, Ari Emanuel, acredita que a inteligência artificial (IA) inaugurará uma nova era de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, onde a semana de trabalho reduzida será a norma.

"Haverá mais tempo livre," disse Emanuel ao Financial Times, acrescentando que o mundo pode reduzir de forma realista a semana de trabalho para quatro, ou até três dias, nos próximos anos.

No entanto, o executivo nega que isso signifique tédio em casa, apenas porque assistentes de IA cuidam da limpeza, culinária ou até mesmo do trajeto. Emanuel espera que a maior flexibilidade leve as pessoas a gastar mais tempo aproveitando os aspectos mais divertidos da vida.

"Se você acredita na premissa de que os humanos são animais sociais, eles terão que fazer alguma coisa," acrescentou Emanuel. "Eles irão à música, irão aos esportes e irão aos meus eventos ao vivo." A previsão é potencialmente positiva para o patrimônio de Emanuel, que inclui participações no TKO Group (UFC e WWE) e no WME Group, uma agência de talentos com clientes como Oprah Winfrey e Martin Scorsese.

A semana reduzida ganha força

Embora a mudança para uma semana de trabalho reduzida pareça distante — especialmente enquanto empresas pressionam o retorno ao escritório cinco dias por semana —, a ideia ganha força entre líderes de tecnologia.

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, sugeriu que a sociedade pode "eventualmente" chegar a um ponto onde a semana de três dias se torna o padrão. Em 2025, Gates se mostrou mais confiante, dizendo que humanos logo não serão necessários "para a maioria das coisas".

Até mesmo Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase e um defensor do trabalho árduo, admitiu a tendência. "A tecnologia sempre substituiu empregos. Seus filhos vão viver até os 100 anos e não terão câncer por causa da tecnologia, e, literalmente, provavelmente trabalharão três dias e meio por semana," disse Dimon.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, também disse que a revolução da IA provavelmente levará a uma semana de trabalho de quatro dias devido ao aumento da produtividade.

Ele, porém, ressalta que sempre haverá trabalho a ser feito: "Sempre espero que o trabalho termine porque tenho mais ideias. A maioria das empresas tem mais ideias do que sabemos como executar. E, assim, quanto mais produtivos somos, mais oportunidade temos de buscar novas ideias."

