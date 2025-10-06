Como uma escola no Texas usa IA para ensinar sem professores — e cobra US$ 40 mil por ano

Alpha School, no Texas, usa inteligência artificial para personalizar o ensino. Adultos em sala atuam apenas como mentores e não ministram aulas (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11h01.
Uma escola particular no Texas está redefinindo o ensino com inteligência artificial no centro de cada lição — e sem professores tradicionais.
Na Alpha School, em Austin, alunos do 4º e 5º anos aprendem ciências, matemática e leitura por meio de softwares personalizados impulsionados por IA. Cada estudante avança no próprio ritmo, enquanto os adultos em sala, chamados de “guias”, atuam como mentores motivacionais e não como instrutores.
Os guias recebem salários de seis dígitos e têm o papel de acompanhar o progresso e estimular o engajamento. “A IA não substitui o professor; ela trabalha em conjunto com ele”, afirma Luke Phillips, um dos guias da escola.
À tarde, os alunos participam de projetos práticos, aprendem finanças pessoais e oratória — habilidades que a fundadora MacKenzie Price considera essenciais. “Quando o aprendizado respeita o ritmo e o nível de cada aluno, o resultado é transformador”, diz Price.
Fundada em 2014, a Alpha School já conta com 16 unidades e o apoio de grandes investidores. A mensalidade anual começa em US$ 40 mil (cerca de R$ 230 mil). Segundo a escola, os estudantes estão entre o 1% com melhor desempenho em testes padronizados dos EUA.
Apesar do sucesso, especialistas em educação alertam que o uso intensivo de IA ainda carece de comprovação científica sobre seus efeitos a longo prazo. Mesmo assim, para alunos como Smith Adreon, o método é “simplesmente incrível”.
