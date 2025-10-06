Como uma escola no Texas usa IA para ensinar sem professores — e cobra US$ 40 mil por ano

Uma escola particular no Texas está redefinindo o ensino com inteligência artificial no centro de cada lição — e sem professores tradicionais.

Na Alpha School, em Austin, alunos do 4º e 5º anos aprendem ciências, matemática e leitura por meio de softwares personalizados impulsionados por IA. Cada estudante avança no próprio ritmo, enquanto os adultos em sala, chamados de “guias”, atuam como mentores motivacionais e não como instrutores.

Os guias recebem salários de seis dígitos e têm o papel de acompanhar o progresso e estimular o engajamento. “A IA não substitui o professor; ela trabalha em conjunto com ele”, afirma Luke Phillips, um dos guias da escola.

À tarde, os alunos participam de projetos práticos, aprendem finanças pessoais e oratória — habilidades que a fundadora MacKenzie Price considera essenciais. “Quando o aprendizado respeita o ritmo e o nível de cada aluno, o resultado é transformador”, diz Price.

Fundada em 2014, a Alpha School já conta com 16 unidades e o apoio de grandes investidores. A mensalidade anual começa em US$ 40 mil (cerca de R$ 230 mil). Segundo a escola, os estudantes estão entre o 1% com melhor desempenho em testes padronizados dos EUA.

Apesar do sucesso, especialistas em educação alertam que o uso intensivo de IA ainda carece de comprovação científica sobre seus efeitos a longo prazo. Mesmo assim, para alunos como Smith Adreon, o método é “simplesmente incrível”.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga