Google pode cair até 25% se for obrigado a vender o Chrome, diz Barclays

Na reta final do julgamento antitruste contra o Google, a ação da controladora Alphabet pode sofrer uma queda de até 25% caso um cenário improvável, porém possível, se concretize. É o que apontam analistas do Barclays em nota enviada a clientes na última segunda-feira, 2.

No ano passado, um juiz federal dos Estados Unidos decidiu que a Alphabet opera um monopólio no mercado de buscas e publicidade online. A definição sobre as medidas corretivas que a empresa deve tomar é prevista para os próximos meses.

Entre as opções de remediação, a mais drástica e que pode provocar um choque no mercado seria a venda do navegador Google Chrome, que responde por cerca de 35% da receita de buscas do Google e possui cerca de 4 bilhões de usuários ativos.

Segundo o Barclays, essa possível venda de Chrome poderia reduzir o lucro por ação da empresa em mais de 30%. O impacto no preço das ações, segundo a análise, poderia variar entre 15% e 25%, principalmente porque os investidores não estão precificando essa possibilidade.

Embora o banco reconheça que a chance é baixa, o juiz responsável pelo caso indicou que essa seria a medida mais eficaz entre as avaliadas, surpreendendo os analistas.

Outras empresas de tecnologia, como a OpenAI, criadora do ChatGPT, já manifestaram interesse em adquirir o navegador caso ele seja colocado à venda.

Além disso, o Barclays destaca outras medidas prováveis. Uma delas seria obrigar o Google a licenciar seu índice de buscas para que concorrentes possam usá-lo em seus próprios mecanismos de busca. Na prática, isso reduziria uma das principais vantagens competitivas do Google e poderia abrir espaço para rivais ganharem relevância.

Outra possibilidade seria a descontinuação gradual dos contratos que permitem a terceiros direcionar tráfego para o Google, o que impactaria o lucro por ação em 10% a 20% e derrubaria a ação em 5% a 10%.

O Departamento de Justiça americano, que moveu o processo contra o Google em 2020, afirmou após a decisão que a empresa vinha “subvertendo a concorrência” há mais de 15 anos.

A Alphabet, por sua vez, já anunciou que vai recorrer da decisão e criticou a proposta de desmembramento do Chrome e do Android, alegando que isso traria riscos à segurança cibernética e nacional, além de prejudicar seus negócios.